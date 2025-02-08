北橫櫻花預計15日起陸續盛開 桃市府提供漫步地圖下載

北橫沿線從15日起就會有櫻花盛開景象。（觀光旅遊局提供）

2025/02/08 15:24

〔記者謝武雄／桃園報導〕天氣驟冷，北橫沿線的櫻花也開始冒出頭，市府觀光旅遊局預估15日起北橫就有一些地方櫻花盛開，預估可以到3月20日，為此觀旅局參考歷年花況資訊，製作「2025北橫櫻花漫步地圖」供民眾賞櫻參考，賞花民眾可至「探索北橫」或「桃園市政府風景區管理處」粉絲專頁下載最新賞櫻地圖。

觀光旅遊局長周柏吟表示，其中復興區中心路的富士櫻花季預計於15日至3月5日；此外光華櫻花故事林道、中巴陵地區櫻木花道、拉拉山遊客中心周邊的吉野櫻預估在15日至28日盛開，另復興區中心路千島櫻預估25日至3月15日盛開，而拉拉遊客中心附近的千島櫻預計3月1日至3月廿20日盛開。

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周柏吟表示，以種類來看，首先盛開的是山櫻花，無論在東眼山櫻花大道、小烏來風景特定區、羅馬公路、內奎輝櫻花部落、比亞外、上高義古路步道，還是爺亨、光華櫻花故事林道等景點皆有種植。

緊接著是富士櫻、昭和櫻、吉野櫻與千島櫻等品種，只要來復興區下巴陵至上巴陵地區即能體驗到漫步於林間，櫻花花瓣隨風搖曳、片片飄落，宛如沐浴於粉色櫻花雨之美。

配合北橫櫻花季，市府已經連續10年舉辦櫻花勇士自行車活動，預計在3月8日、9日舉行，活動終點在拉拉山遊客中心，車友若想進一步挑戰的也可以繼續上行至巴陵鐵塔、上巴陵觀景平台眺望「三龜戲水」大景、品嚐上巴陵部落特色美食之後，再前往拉拉山國家森林遊樂區，返程可在羅浮溫泉泡湯，或小烏來風景特定區天空步道。

此外在桃園復興區、大溪區、龍潭區合法民宿、旅館或露營區住一晚，就能享有「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」抽獎活動，有機會抽中油電汽車、電動機車、電視等大獎。

北橫沿線從15日起就會有櫻花盛開景象。（觀光旅遊局提供）

北橫沿線從15日起就會有櫻花盛開景象。（觀光旅遊局提供）

市府推出2025北橫櫻花漫步地圖。（觀光旅遊局提供）

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