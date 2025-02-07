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    北市長照公費生制度再升級 3年最多補助54萬元

    台北市政府今（7日）宣布推出全國首創「臺北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」，由教育局、衛生局及北市聯合醫院合作，針對技術型高中學生照顧服務科公費生提供獎助金，每年提供最多20名學生每學期約3萬元全額學雜費補助及6萬元獎助金。（記者甘孟霖攝）

    台北市政府今（7日）宣布推出全國首創「臺北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」，由教育局、衛生局及北市聯合醫院合作，針對技術型高中學生照顧服務科公費生提供獎助金，每年提供最多20名學生每學期約3萬元全額學雜費補助及6萬元獎助金。（記者甘孟霖攝）

    2025/02/07 14:35

    〔記者甘孟霖／台北報導〕高齡化趨勢是未來必須面對挑戰，台北市甚至已進入超高齡化社會，台北市政府今（7日）宣布推出全國首創「臺北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」，由教育局、衛生局及北市聯合醫院合作，針對技術型高中學生照顧服務科公費生提供獎助金，每年提供最多20名學生每學期約3萬元全額學雜費補助及6萬元獎助金，畢業後更能至聯醫穩定就業。

    台北市副市長林奕華說，未來長照人力需求只會越來越高，而台北市政府自己透過教育局、衛生局及聯合醫院合作，是最好的人才養成合作模式，越多專業的人力投入，也越能呈現社會支持的力量，學生們學成後就能立刻到聯醫學以致用，未來吃路也很寬廣，感謝目前北市唯二開設照顧服務科的喬治工商、開南高中大力配合，希望能夠帶動更多人才投入。

    教育局技職教育科長陳秉熙表示，該局2018年起開辦照顧服務科公費生制度，受領公費學生依領取公費年限不同，須接受學校安排至分派單位服務6個月至1年不等，計畫上限至今已培育96個公費生；北市聯醫則於2014年起與大專院校合作，提供護理相關科系申請獎助金。

    他說，台北市率先全國將長照與產學合作向下延伸至高職，推出「臺北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」，台北市技術型高中照顧服務科公費生依據學業成績申請，每年至多能有20位學生，除了能享有教育局提供每學期約3萬元學雜費減免，還能享有聯合醫院提供每學期6萬元獎助金，最高3年36萬元。

    陳秉熙補充，領取獎助金的畢業生，畢業後可進入聯合醫院就職，不僅落實技職教育學用合一的精神，薪資待遇相較一般坊間長照機構也較為優渥，領受4學期學生需服務2年6個月；領受6學期學生需服務4年。

    除此之外，聯合醫院也提供在職進修機會，畢業生未來可朝個案管理師、醫護相關專業或醫療器材產業發展，結合智慧科技，開創長照醫療器材的創新應用，拓展專業發展的多元可能性。

    喬治工商校長高國慶表示，新計畫上路對招生是很大的誘因，因為未來的目標、出路都很明確，對孩子安排也比較好，該校過去幾屆學生目前大部分也都投入相關職涯，學以致用，希望能讓更多學生願意投入。

    開南高中校長胡毓富表示，該校是中部以北招生最多照服科學生的學校，甚至還有東南亞僑生專班，而現在也講求跨領域整合，如果照服科學生未來也能持續進修，傳職成護理師、物理治療師等醫事人員，對於照顧服務生涯更有幫助，該校照服科目前畢業3屆學生，當中不乏考取長庚護理系、中國醫藥學院物理治療系等，出路相當寬廣。

    開南高中照顧服務科2年級學生林秉宏說，國中時就發現高齡化趨勢，加上看到家中爺爺奶奶逐漸年老，認為其他家庭會有越來越多需求，在學習的過程中更獲得許多成就感，希望未來能夠開設長照機構，幫助更多有需要的家庭。

    台北市政府今（7日）宣布推出全國首創「臺北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」，針對技術型高中學生照顧服務科公費生提供獎助金，每年提供最多20名學生每學期約3萬元全額學雜費補助及6萬元獎助金。圖為開南高中照服科學生演示長照情境。（記者甘孟霖攝）

    台北市政府今（7日）宣布推出全國首創「臺北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」，針對技術型高中學生照顧服務科公費生提供獎助金，每年提供最多20名學生每學期約3萬元全額學雜費補助及6萬元獎助金。圖為開南高中照服科學生演示長照情境。（記者甘孟霖攝）

    台北市政府今（7日）宣布推出全國首創「臺北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」，針對技術型高中學生照顧服務科公費生提供獎助金，每年提供最多20名學生每學期約3萬元全額學雜費補助及6萬元獎助金。圖為開南高中照服科學生演示長照情境。（記者甘孟霖攝）

    台北市政府今（7日）宣布推出全國首創「臺北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」，針對技術型高中學生照顧服務科公費生提供獎助金，每年提供最多20名學生每學期約3萬元全額學雜費補助及6萬元獎助金。圖為開南高中照服科學生演示長照情境。（記者甘孟霖攝）

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