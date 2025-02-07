為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「攜手為公益發聲」音樂會 門票收入全捐楠西國中、國小災區弱勢生

    0121地震台南市楠西國中校舍受創嚴重。（圖由讀者提供）

    0121地震台南市楠西國中校舍受創嚴重。（圖由讀者提供）

    2025/02/07 13:27

    〔記者蔡文居／台南報導〕由台南市方舟樂團與好時光樂團聯手舉辦的「2025攜手為公益發聲」音樂會，將於2月22日下午3點在台南文化中心原生劇場登場，售票收入將全數捐助0121地震台南市災區的楠西國中、國小弱勢學生。

    南市議員曾培雅服務處執行長歐政豪表示，這次地震，楠西國中校舍受創嚴重，教室變成危樓無法上課，全校100多名學生改到楠西國小上課，重建經費龐大，希望透過這場公益音樂會，凝聚更多社會善意，一起幫助災區學校弱勢生。

    方舟樂團陳威式、史慧文團長及好時光樂團辛芳瑜團長、市議員曾培雅及文化局代局長林韋旭、教育局代表及楠西國中、國小的校長，今天在南市議會召開記者會，邀請各界人士共同見證愛心盛事，並感謝市議員曾培雅的協助，促成此次公益活動，音樂會的門票收入將全數捐贈給楠西國中與楠西國小的弱勢學生，幫助孩子們改善學習環境、購買必需品。

    方舟樂團、好時光樂團表示，他們希望透過這場音樂會，讓孩子們感受到來自社會的關愛，也讓更多人願意一起為教育出一份力。除此之外方舟樂團也將在本月13日捐贈台南市社會局1台復康巴士，協助南市身障朋友交通接送。

    曾培雅表示，這次的募款行動希望能拋磚引玉，讓更多社會人士關心災區的弱勢學生，「2025攜手為公益發聲」音樂會門票每張300元，現已開放購票，邀請市民朋友共襄盛舉。

    「2025攜手為公益發聲」音樂會售票收入，將全數捐助0121地震台南市災區的楠西國中、國小弱勢學生。 （記者蔡文居攝）

    「2025攜手為公益發聲」音樂會售票收入，將全數捐助0121地震台南市災區的楠西國中、國小弱勢學生。 （記者蔡文居攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播