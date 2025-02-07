「攜手為公益發聲」音樂會 門票收入全捐楠西國中、國小災區弱勢生

0121地震台南市楠西國中校舍受創嚴重。（圖由讀者提供）

2025/02/07 13:27

〔記者蔡文居／台南報導〕由台南市方舟樂團與好時光樂團聯手舉辦的「2025攜手為公益發聲」音樂會，將於2月22日下午3點在台南文化中心原生劇場登場，售票收入將全數捐助0121地震台南市災區的楠西國中、國小弱勢學生。

南市議員曾培雅服務處執行長歐政豪表示，這次地震，楠西國中校舍受創嚴重，教室變成危樓無法上課，全校100多名學生改到楠西國小上課，重建經費龐大，希望透過這場公益音樂會，凝聚更多社會善意，一起幫助災區學校弱勢生。

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方舟樂團陳威式、史慧文團長及好時光樂團辛芳瑜團長、市議員曾培雅及文化局代局長林韋旭、教育局代表及楠西國中、國小的校長，今天在南市議會召開記者會，邀請各界人士共同見證愛心盛事，並感謝市議員曾培雅的協助，促成此次公益活動，音樂會的門票收入將全數捐贈給楠西國中與楠西國小的弱勢學生，幫助孩子們改善學習環境、購買必需品。

方舟樂團、好時光樂團表示，他們希望透過這場音樂會，讓孩子們感受到來自社會的關愛，也讓更多人願意一起為教育出一份力。除此之外方舟樂團也將在本月13日捐贈台南市社會局1台復康巴士，協助南市身障朋友交通接送。

曾培雅表示，這次的募款行動希望能拋磚引玉，讓更多社會人士關心災區的弱勢學生，「2025攜手為公益發聲」音樂會門票每張300元，現已開放購票，邀請市民朋友共襄盛舉。

「2025攜手為公益發聲」音樂會售票收入，將全數捐助0121地震台南市災區的楠西國中、國小弱勢學生。 （記者蔡文居攝）

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