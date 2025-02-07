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    又見料理鼠王？高雄肉粽店「米奇」亂竄 衛生局要罰

    民眾在24小時營業的肉粽店，發現有老鼠亂竄。（圖擷取自社會事新聞影音）

    民眾在24小時營業的肉粽店，發現有老鼠亂竄。（圖擷取自社會事新聞影音）

    2025/02/07 13:14

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾昨日深夜到鼓山區華榮路某家24小時營業的肉粽店買消夜，卻在店內地板看到有老鼠出沒，擔心有食安疑慮，稱嚇到不敢再去，高雄市衛生局今（7）日獲報後前往稽查，現場未見老鼠等病媒蹤跡，但業者坦承影片內容屬實，將依法最高可開處300萬罰鍰。

    衛生局指出，衛生局派員前往該店稽查，現場未見老鼠等病媒蹤跡，惟業者坦承影片內容屬實，除現場輔導業者應設有防止病媒入侵設施，亦依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨食品安全衛生管理法第47條規定裁罰3萬至300萬元罰鍰。

    此外，衛生局現場查察，業者未委託合格病媒防治施作，而是自行清消，該作業場所尚有冰箱食材未覆蓋、未有冷凍冷藏庫溫度指示器及紀錄表、垃圾桶未加蓋，現場無法提供食材來源單據及員工健檢資料等多項缺失，要求業者請合格病媒防治施作並記錄，並飭令限期改善，屆期未改善，將依食安法裁罰6萬至2億元罰鍰。

    衛生局人員稽本肉粽店有多項作業環境的衛生缺失，要求業者限期改善。（圖由雄市衛生局提供）

    衛生局人員稽本肉粽店有多項作業環境的衛生缺失，要求業者限期改善。（圖由雄市衛生局提供）

    衛生局人員稽本肉粽店有多項作業環境的衛生缺失，要求業者限期改善。（圖由高雄市衛生局提供）

    衛生局人員稽本肉粽店有多項作業環境的衛生缺失，要求業者限期改善。（圖由高雄市衛生局提供）

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