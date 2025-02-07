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    和「吉伊卡哇」拼了 高雄社區用垃圾袋做創意燈籠元宵踩街

    豐裕里里長謝錫元在塑膠袋上畫上可愛圖案，放入發光器後充氣封口，就成了特製的小提燈。（謝錫元提供）

    豐裕里里長謝錫元在塑膠袋上畫上可愛圖案，放入發光器後充氣封口，就成了特製的小提燈。（謝錫元提供）

    2025/02/07 11:27

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今年元宵節特別製作「吉伊卡哇」小提燈，8、9日2天將在18號碼頭發放，不想讓吉伊卡哇小提燈專美於前，三民區豐裕里里長謝錫元突發奇想，邀大家用垃圾袋發揮創意自製元宵燈籠，並將於12日元宵夜舉辦提燈踩街和猜燈謎活動。

    謝錫元表示，由於吉伊卡哇小提燈太搶手，從過年前就不斷有里民來詢問如何拿到小提燈，但畢竟市府供應有限，他認為自己製作屬於自己特色的燈籠更有趣，因此發想用垃圾袋或回收物來製作，像是在垃圾袋或塑膠袋上彩繪圖案，放入發光器，充氣後用封口機密封，就成了特製「小提燈」，也可將垃圾袋用封口機串連成長蛇造型，其他透明罐子、飲料的防溢杯架等，都可以嘗試用來自製小提燈，屆時他也將會用大型垃圾袋和鐵絲製作一隻大型的蛇型燈籠，增添年味。

    豐裕里元宵節提燈踩街預計於12日晚上7點在豐裕里三角公園集合出發，不限當地里民皆可帶著自製提燈自由參與，謝錫元說，元宵踩街主要是讓社區居民藉此互動，並用遊行方式多認識自己的社區，他第1年舉辦時，只有20多人參加，近年人數已增加到上百人，相當熱鬧，屆時也會有應景的猜燈謎活動。

    用垃圾袋串接成圍巾提燈。（謝錫元提供）

    用垃圾袋串接成圍巾提燈。（謝錫元提供）

    只要發揮創意，不要的垃圾都可以是獨特的小提燈。（謝錫元提供）

    只要發揮創意，不要的垃圾都可以是獨特的小提燈。（謝錫元提供）

    謝錫元示範將發光器放入塑膠袋，加上封口機就是很簡單的提燈。（謝錫元提供）

    謝錫元示範將發光器放入塑膠袋，加上封口機就是很簡單的提燈。（謝錫元提供）

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