寒流來襲3日後溫差逾10度 農作如洗3溫暖更傷

寒流再度來襲，菜園架設防風網以避免低溫影響。（高市農業局提供）

2025/02/07 10:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕中央氣象署預報2月7日起因寒流南下，各地氣溫下降，西半部山區有零星短暫雨，8日至10日清晨寒流影響，南部低溫下探12至13度之間，10日白天起寒流減弱氣溫回升，日夜溫差恐逾10度以上。農業局提醒農友，除防寒害之外，也要注度氣溫快速回升效應，作物須避免陽光直射。

高市農業局表示，低溫影響期間，一期作水稻倘未插秧應待寒流過後再行插秧，已插秧田區可灌溉3-5公分深，減輕低溫影響，回溫後補植並酌施氮肥；蔬菜（如苦瓜、絲瓜、胡瓜等）可利用畦溝灌水及畦面覆蓋維持土壤溫度，加覆網布於網室外加強阻隔，減少低溫影響。

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果樹可利用全園灌水、設置防風網、葉面營養補充或利用包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等措施，降低或延緩低溫影響。寒流期間蓮霧果園可引灌溫度較高的地下水保持根溫或在果園周圍設立防風網，幼果可提早套袋，成熟果實應適時採收，以減少落果發生。

另外，低溫倘伴隨降雨，有防雨設施的棗園，應展開遮雨，棗近成熟果實需適度採收，降低果皮損傷可能；火鶴花可能因低溫出現葉片黃化、花苞片異常等現象，可加強設施防風或保持植株及栽培介質乾燥，降低低溫影響，氣溫回暖後須避免陽光直射，適度遮陰減少光線，減緩寒害發生。

農業局表示，將持續注意相關天氣變化及農損情況，農友可多加利用「高雄農來訊」網站及LINE官方帳號瞭解最新作物防災資訊，或上YouTube搜尋高雄農來訊，掌握近期高雄地區農業氣象；農友若因寒害造成農作物損失，可以下載「農產業天然災害現地照相APP」，拍攝田間農損情形，再向當地區公所通報，以利公所查報。

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