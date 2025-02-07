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    今寒流迅速南下越晚越冷！吳德榮：北台低溫已下降至7度

    氣象專家吳德榮表示，今寒流迅速南下，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，氣溫陡降，越晚越冷，今晚北台灣平地的最低氣溫，已降至7度左右。（資料照）

    氣象專家吳德榮表示，今寒流迅速南下，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，氣溫陡降，越晚越冷，今晚北台灣平地的最低氣溫，已降至7度左右。（資料照）

    2025/02/07 10:37

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天寒流開始南下、氣溫持續下降中，氣象專家吳德榮表示，氣溫陡降，越晚越冷，今晚北台灣平地的最低氣溫，已降至攝氏7度左右，明天平地的最低氣溫將降至5度左右，提醒民眾應注意保暖、以保健康。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文提及，依據歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日寒流迅速南下，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，氣溫陡降，越晚越冷，今晚北台灣平地的最低氣溫，已降至7度左右，並觸及入冬以來第3波寒流的標準，中南部多雲時晴，氣溫亦逐漸下降，天氣轉冷。

    明天至下週一（10日）清晨、「寒流」籠罩，平地的最低氣溫將降至5度左右，明日大台北、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫雨的機率。週日至下週一（9日至10日）清晨，水氣減少、轉乾冷，西半部晴朗穩定、東半部偶有局部少量降雨的機率。

    此外，今天3000公尺以上高山有飄雪機率，今晚至明天2000公尺左右及以上高山有飄雪機率，北部1000公尺左右則處在飄雪的臨界條件，至於能否順利飄雪？或僅下冰霰、霧淞？都有機率，可密切觀察。

    吳德榮說，下週一白天起至下週三（12日）逐日回暖，下週一、二（11日）各地晴朗穩定，日夜溫差很大，下週三南方水氣逐漸增多，下週四（13日）鋒面通過，轉雨降溫，冷空氣不強，但仍應觀察模式的調整。

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