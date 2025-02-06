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    台鐵票價將調漲26.8％ 台鐵產業工會：不如預期恐成待遇改善阻礙

    台鐵昨天通過票價調漲方案。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵昨天通過票價調漲方案。（圖由台鐵公司提供）

    2025/02/06 16:06

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司董事會昨天（5日）通過票價調漲方案，平均漲幅26.8%，最快上半年新票價將上路。台灣鐵路產業工會今天（6日）發表聲明，表示票價調漲不如預期，恐成待遇改善阻礙，引發安全改革危機。

    台鐵產業工會表示，台鐵公司董事會正式通過票價調漲方案，讓凍漲30年票價終於有所調漲，然而產工認為，從調幅不如去年所提的最低3%報酬率預期，原因竟是已包含交通部部分補貼，以及交通部及行政院對於台鐵配合政策虧損補貼遲未有結果，因此本次票價調漲，對於台鐵當前財務困境及安全改革恐收效甚微，更恐讓公司對台鐵落後其他軌道同業、國營事業單位的勞動待遇，以此為由規避改善責任。

    產工對此提出3點呼籲，第一票價凍漲30年「微調」結果，對台鐵財務改善緩慢，安全改革應由政策支持不受公司財政影響安全品質。

    票價凍漲30年「微調」，無法真正改善台鐵長期以來的財政困境，對於推動安全改革有限。公司化後，台鐵號稱在經營上更加自主，但從票價調整案來看，仍處處受政府限制，使得本次結果仍不足以支撐財務體質的改善，產工認為既然政府對於票價調漲仍有所壓抑，就更應在政策虧損補貼上展現具體作為，而不只是陳世凱部長口中「監督」台鐵經營。

    產公認為，交通部必須明確提出如何透過財政支持安全改革，將安全改革與台鐵自身財務切割，不應因為公司財務導致安全改革進度或品質受到影響，回歸民進黨政府所謂「公司化才有安全改革」的目標，確保台鐵有足夠資源進行必要的安全投資與基礎設施升級。

    第二，40多億票價收入用途應透明，員工待遇趕上其他國營事業刻不容緩，否則將成為安全改革危機。票價調漲後，台鐵說可望額外增加40多億的收入。然而，這筆收入究竟將如何使用，台鐵公司未來應向社會與員工說明。

    產工呼籲台鐵公開財務規劃，確保這筆收入能夠真正用於提升第一線員工待遇，解決台鐵公司化後面臨的人才流失與競爭力不足問題。沒有合理的薪資與職涯發展空間，持續落後其他國營事業待遇將近萬元，台鐵將無法吸引並留住優秀人才，就算接受交通部補助，恐空有硬體設施、計畫卻無人執行的結果，最終影響的是旅客的乘車安全與服務品質。

    第三，台鐵企業工會勞工董事應公開董事會會議紀錄，確保員工知情權與決策透明度。目前台鐵企業工會在董事會中擁有3席勞工董事，是台鐵公司化後相當重要的員工參與機制。然而，在此次票價調漲決策過程中，員工並未清楚了解各董事的立場與發言內容。

    為確保決策透明度與員工知情權，產工要求工會公開董事會會議紀錄，讓所有員工進一步了解票價調整過程中交通部、公司、企工立場，更重要的是工會代表是否發揮應有的影響力，為員工權益發聲，有無支持合理的票價調整方案。

    產工強調，台鐵公司化過後，唯一有改善待遇的只有董事長及總經理調薪40%、月入高達20萬，其餘一萬多名員工待遇仍低於國營事業待遇以及軌道運輸同業，早已失去招募人才誘因，台鐵公司更是在票價調漲前夕發布新聞稿，將從事夜間工作、危險性工作員工的津貼視為虧損，是打擊員工士氣，非一間企業或單位高層應有態度，待遇改善是重視鐵道專業的具體作法，應被視為安全改革的一環。

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