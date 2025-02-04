最美猛禽站崗守護的香米！霧峰友善土地「黑翅鳶米」5甲衝到百甲

霧峰農會推廣自然農法，在田間架設棲架，吸引「最美猛禽」黑翅鳶來棲息抓老鼠。（李璟泓提供）

2025/02/04 23:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰益全香米多次拿下全國十大經典好米，霧峰區農會總幹事黃景建2015年推動友善土地，讓稻米產業升級，推廣不使用化學肥料和農藥的自然農法，一開始僅約「5甲地」，7位農民試種，生態變好，連「最美猛禽」黑翅鳶都出現，認同的農民和加入的農地持續增加，目前已達101甲，農會順勢打造品牌「黑翅鳶米」。

霧峰農會總幹事黃景建說，霧峰農會契作的香米田約400甲，2014年開始思考，如何讓稻米產業升級，為了友善土地，決定推廣不使用化學肥料、農藥、除草劑的自然農法，但農民早已習慣了慣行農法，經過溝通、遊說，最後僅霧峰稻米產銷班第9班願意嘗試，隔年從5甲面積開始推動。

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時任霧峰稻米產銷班第9班班長黃炳南說，認同黃景建總幹事的理念，加上當時發生食安問題，和6位班員商量後，大家決定試試看，不過，一些資深農民聽到都潑冷水，「不噴農藥、不灑肥料不可能啦！絕對種不起來」！結果第一年就碰到寒害還有褐飛蝨病蟲害，1分地只收成約300台斤，不到慣行農法的4分之1，深受打擊，所幸農會推行1分地1萬4000元「保證收益」，讓大家無後顧之憂繼續走下去。

2018年在水保署台中分署和屏東科技大學鳥類生態研究室、彰化鳥會協助下，在田地裡架起棲架，這是台灣水稻田首次架棲架，吸引黑翅鳶來棲息，牠們會抓田裡老鼠，「猛禽生物防治」，農民不必再用老鼠藥。農民相信，不使用農藥讓生態環境變好，才會吸引黑翅鳶棲息，讓他們更相信走在友善土地這條對的路上。

長期觀察的彰化鳥會理事李璟泓說，除了黑翅鳶，還有紅隼、紅尾伯勞等約30種鳥類也來利用棲架，1隻黑翅鳶最高1天就抓了9隻老鼠，1支棲架1年棲息的鳥類有記錄到的就可抓到252隻老鼠，防治田間鼠害的成效相當顯著。

當年擔任副班長的胡坤熹說，不使用農藥後，整個田間生態明顯變豐富，以前看不到的青蛙、鱔魚、大肚魚、蜻蜓都回來了，就連保育類的「巴氏銀鮈」都出現，大家可以在田間小路悠閒散步，不用再因噴農藥門窗緊閉；黃炳南更感謝黃景建讓大家生活方式改變，笑稱「當初做了正確的決定」。

認同的農民和加入的農地持續增加，從15甲、39甲、57甲逐年穩定增加，目前已經擴增到101甲，有124位農民加入，其中60甲更已獲得有機認證，農會也以此為品牌推出「黑翅鳶麵」、「黑翅鳶米」，還開了「黑翅鳶麵食館」。2023年五福社區以建構黑翅鳶生態農業經濟體系為主軸，更獲得國際里山倡議夥伴網絡（IPSI）的認可，獲選為當年主題精選案例，成為友善土地成功的案例。

霧峰稻米產銷班第9班胡坤熹（右起）、葉木桂、黃炳南、林金華、羅妃色等人，是最早投入「五甲地」嘗試自然農法的農民。（記者陳建志攝）

田間棲架吸引黑翅鳶棲息，1隻1天最多抓9隻田鼠。（李璟泓提供）

霧峰農會推廣自然農法，在田間架設棲架，吸引黑翅鳶棲息。（記者陳建志攝）

霧峰農會推廣自然農法，田間生態變好，推出「黑翅鳶米」、「黑翅鳶麵」。（記者陳建志攝）

霧峰農會從五福社區的「五甲地」開始推廣自然農法種香米，休耕期間也種上蕎麥，粉紅色一片相當漂亮。（記者陳建志攝）

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