台中南屯萬和宮春節香油錢 未請求護鈔自己保管

蛇年春節期間，民眾前往萬和宮參拜祈福。（記者黃旭磊攝）

2025/02/04 17:54

〔記者黃旭磊／台中報導〕新春期間，民眾赴廟宇拜神走春、寄付香油錢，台中市北屯區廟寺上千萬元安燈香油款項，也委托派出所警車護鈔，載往玉山等銀行存放，不過南屯區萬和宮媽祖鎮殿340周年，為轄區最大廟宇，每年受理幾十萬人次植福斗、敬點光明燈、文昌燈及安奉太歲，款項並未委託警方護鈔。

萬和宮總幹事江惠雯表示，過年期間有大量金額存入，未申請警方護鈔，由台中市第二信用合作社派員到金庫取款回存，而即日起持續受理點燈、安太歲、植福斗至下週三元宵（2月12日），歡迎民眾參拜保平安。

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春節連假結束，新春期間民眾使用現金金流量大，中部某保全業者至彰化等縣市賣場及超商ATM收款近30億元，委由南屯派出所護鈔送進銀行金庫，堪稱「新春期間擁有最多現款的金庫」。

台中市警方啟動開春中台灣最大金額現鈔護送勤務，由員警荷槍押送近30億元現鈔，安全入庫，昨天起銀行開工再前往存款，護鈔人員透露，款項是彰化、雲林、嘉義及南投縣市保全業者，新春期間至賣場及超商ATM收款，再統一運到南屯某銀行金庫保管。

台中市第四警分局長陳祥麟說，保全業者向南屯派出所申請護鈔服務，警方規劃最適行車路線，運鈔車行經沿線派駐線上巡邏警網支援，因應突發狀況，經警力嚴密防護，運鈔隊伍抵達銀行完成現鈔交付作業。

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