新北議員促調升清潔隊補助 環保局：已達上限仍將爭取更好福利

清潔隊員清潔路面油漬。（記者羅國嘉攝）

2025/02/04 14:08

〔記者羅國嘉／新北報導〕清潔隊員負責城市大小清潔工作，但新北市議員李翁月娥發現，目前的補助金只有1萬元，建議提高至1萬5千元。對此，環保局回應，新北依照環境部規定，已把每人每月可領獎金調至上限1萬元，未來市府將持續關注中央法規走向，並積極向上爭取更多福利，以確保清潔隊員的勞動權益與待遇提升。

李翁月娥針對市容清潔問題，提及市容所有的大小清潔事情，都會找清潔隊員，他們是最辛苦的，尤其不管天氣寒冷、風雨再大，但是他們為了這份工作，一樣要照做，所以更應該感激他們的辛勞，福利更不應該減少，但卻發現，目前的補助金僅1萬元，建議提高至1萬5，並希望新北市能帶頭發放更高獎金。

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環保局指出，目前全市清潔隊員共有5495人，每月薪資約3萬4千元，另可獲清潔獎金1萬元，若擔任駕駛達一定天數，還可獲駕駛安全獎金1500元，夜間勤務則按日發給120元夜點費。此外，清潔隊員在三節或天然災害停班期間若出勤，除獲額外1天工資，還能補休1天。隊員另享國民旅遊卡、年度健康檢查、GORE-TEX防水衣等福利，以確保工作環境與勞動條件。

針對清潔獎金部分，環保局表示，依據環境部於2023年12月11日修訂之「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」，清潔隊員從事廢棄物清理相關工作，每人每月可領獎金，但上限為1萬元。因此，新北已自2023年12月1日起，將清潔獎金調升至1萬元，並已達法定上限。未來市府將持續關注中央法規走向，並積極向上爭取更多福利，以確保清潔隊員的勞動權益與待遇提升。

此外，環保局補充，113年度清潔隊員招考候用1029人，將依照各區實際離退人力需求，陸續進用，以確保市容維護人力充足。

清潔隊員清潔民眾丟棄的家具。（記者羅國嘉攝）

清潔隊員清潔民眾丟棄的家具。（記者羅國嘉攝）

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