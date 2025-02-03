台南熱蘭遮市集首度移師赤崁樓 逾1.9萬入園人次破紀錄

台南熱蘭遮市集首度移師赤崁樓，重頭戲「穿越時空互動演出」場場爆滿。（圖由南市文化局提供）

2025/02/03 14:32

〔記者王姝琇／台南報導〕新春期間為期3天的「熱蘭遮市集」圓滿落幕，今年首度移師赤崁樓（普羅民遮城）舉行，總計吸引1萬9890入園人次，較去年同期成長約23.4％，更創下歷史新高。

台南獨有的文化市集品牌「熱蘭遮市集」，吸引全國各地遊客，透過沉浸式體驗融合西拉雅、漢人、荷蘭與日本等多元文化。不僅帶動文化經濟交流，更促進赤崁樓園區入園觀光與消費人次。

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文化局代理局長林韋旭說，熱蘭遮市集吸客效果極佳，成功帶動赤崁樓入園人數與消費成長，春節期間門票與販售部收入總額較去年同期成長6.3％；再次推出的特製古幣「古幣時空錦囊」，更成為民眾爭相搶購的熱門商品。今年中秋熱蘭遮市集將回到安平古堡，帶領民眾再次穿越時空。

「穿越時空互動演出」是熱蘭遮市集亮點，今年安排台灣府知府蔣元樞、林永娘、黃阿祿嫂、濱田彌太郎等6位古代人物上場演出，其中蔣元樞更是「人氣王」，與民眾逗趣互動，笑聲不斷。

民眾除了參與市集活動外，赤崁樓文昌閣也湧入許多考生前來祈求學業順利、金榜題名，向魁星爺擲筊，求取考試用筆，文昌閣內擠滿虔誠信眾，形成市集中別具意義的人文風景。

此外，正在整修的海神廟，邀請藝術家蔡濰任透過〈鯤戲子圖〉與〈小封神〉，結合在地歷史與想像，將工地圍籬轉化為充滿故事的畫布，讓文資修復成為與文化城市居民對話的一部分。

「穿越時空互動演出」安排台灣府知府蔣元樞、林永娘、黃阿祿嫂、濱田彌太郎等6位古代人物上場，與民眾逗趣互動。（圖由南市文化局提供）

赤崁樓文昌閣也湧入許多考生前來祈求學業順利、金榜題名。（圖由南市文化局提供）

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