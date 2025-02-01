台中企業主刮中300萬 分紅開啟善循環……結局有洋蔥

林家進年前從紫南宮請回來的金雞。（民眾提供）

2025/02/01 18:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區「偏財運」彩劵行，昨天深夜開出一張300萬元刮刮樂頭獎，幸運得主是一名40多歲的企業主；他當場分紅給彩劵行8萬8千元，而投注站當下也決定捐出做公益。今天由投注站代理人林家進捐贈給全成社會福利基金會，做為濟助獨老基金，「從偏財到善行，讓愛延續下去」，結局超感人。

林家進表示，此次幸運得主是一位年約40多歲的企業主，他昨天深夜11點多開車經過投注站時，看到「偏財運彩券行」招牌，感覺很特別，便決定停車進來試試今年過年的手氣，一進門就一眼看中一張300元的「金幣大作戰」刮刮樂，一次選了7張，沒想到竟然中了獎！

請繼續往下閱讀...

企業主興奮之餘，再一次選了7張，結果中更多獎，讓他更加驚喜，抱著「好運不斷」心情又挑選了7張，這次竟然幸運刮中頭獎300萬！企業主當場激動不已，開心直呼：「真是太幸運了！」現場顧客紛紛道賀，投注站內洋溢著熱鬧喜氣的氛圍。

而這位企業主不僅擁有好運，更是一名樂於分享的人，他立刻從獎金中取出8萬8千元，分紅回饋給投注站，感謝帶來好運，林家進說，年前特地去紫南宮請了招財金雞回來庇佑開大獎，果真如願，真的太旺了，而客人慷慨分紅，對投注站是多出來的，所以願意將客人的愛心分享更多了，決定捐出做公益。

據了解，林家進長期熱心公益，時常捐助孤兒院與街友，這次更是將企業主的愛心延續，將8萬8千元全數捐給「全成社會福利基金會」，專門用於濟助獨居長者；而全成基金會去年訪視獨居老人近14500人次，決定將本次捐款導入FongAI防跌骨架鑑測系統，幫助獨老發現自我平衡功能樣態，進而正視與改善，共建友善社區居住。

有台彩經銷商表示，有人中了刮刮樂或彩票的偏財，並選擇將這筆意外之財捐助給需要幫助的人，或者慈善機構成就愛的延續，是善的循環，越多越好。

圖右是林家進，中間是全成基金會主任郭姿秀。（民眾提供）

金幣大作戰刮出12個金幣就是頭獎300萬元，全台僅3個名額。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法