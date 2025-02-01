買20張刮刮樂皆摃龜！ 全家人「做2件事改運」竟真爽中100萬

一名網友分享，全家人在過年時一起集資買刮刮樂，但卻連續摃龜，眾人對此心灰意冷準備回家，但媽媽提議再買一張來試試，並在刮之前「做2件事」改運，結果最後竟真的幸運抱回100萬元。（圖擷取自Dcard）

2025/02/01 17:10

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節假期，不少民眾會買刮刮樂測手氣，甚至在刮開彩券前，求神問卜、研究中獎秘訣或實測各種民間改運偏方。一名網友分享，全家人在過年時一起集資買20張刮刮樂，但卻全部摃龜，眾人對此心灰意冷準備回家，但媽媽提議再買一張來試試，並在刮之前「做2件事」改運，結果最後竟真的幸運抱回100萬元。

該名網友日前在Dcard以「現在還是好不真實，原來這就是中100萬的感覺」為標題發文分享，他先提到舅舅曾在去年購買2000元面額的刮刮樂時，幸運刮中了100萬元，因此今年全家人決定一起試試手氣。原PO透露，父母帶了1萬5000元出門，買了約20張2000元面額的刮刮樂，但刮出來不是槓龜，就是中1000元或2000元打平。

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原PO表示，面對這樣的結果，全家人決定換另一間彩券行挑戰，後來刮中2張5000元獎金，但之後又開始連續槓龜，於是決定不再購買，準備打道回府。然而，原PO媽媽不死心，提議再買一張回家刮，且要求全家人回家後先「喝一口發財水」，再將「小財神爺擺在桌上」，結果竟真刮出100萬元，讓大家瞬間跳起來歡呼慶祝。

該文一出，吸引大批網友留言祝賀與沾喜氣，「CCC沾好運」、「財神爺快來我家作客」、「原來連運氣都是不公平的」、「別人家的家庭，連兩年刮中100萬」、「你們都把獎刮走了，那我現在去買不就當砲灰」、「別人家的家庭：連2年刮中100萬，我：不說了」、「你們都把獎刮走了，那我現在去不就當炮灰？今年不買了」。

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