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    高雄再建置5095個智慧停車格 朝科技智慧城市邁進一大步

    高雄再建置5095個智慧停車格，方便車主停車，朝科技智慧城市邁進一大步。（記者黃良傑攝）

    高雄再建置5095個智慧停車格，方便車主停車，朝科技智慧城市邁進一大步。（記者黃良傑攝）

    2025/02/01 15:05

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市交通局今（1）日宣布，已於高雄軟體園區、澄清湖、衛武營、河堤社區、榮總醫院、瑞豐夜市、美術館、漢神巨蛋、凹子底森林公園、高鐵左營站等周邊路段共建置5095個智慧停車格，接受使用行動支付APP繳納停車費，朝科技智慧城市再邁進一步。

    交通局表示，5095格智慧停車方式，是利用自動車牌辨識技術計算停車費，不會開立實體停車單，為方便民眾辨識停車，智慧停車格都標繪綠色LOGO及「智慧」標字，民眾可於高雄市政府交通局公有停車場服務資訊網（https://kpp.tbkc.gov.tw/ParkingLocation/ParkingLocation）查詢智慧停車格即時車位佔有狀況，減少車輛繞行尋找車位時間。

    交通局說明智慧停車系統繳費方式多元，包含行動支付APP、超商多媒體機補單、銀行或電信業自動扣繳等，持續透過設置路邊智慧停車收費告示牌面，於車輛夾放宣導單、公務機關張貼海報及於交通局官網及Facebook粉絲專頁發布消息等方式加強宣導繳費方式。

    交通局也正在進行停車管理數據平台建置，透過大數據分析，提供更優質停車服務，此外，建置智慧停車格後，停車單催繳數量並無明顯增加，且搭配行動支付APP繳費折扣優惠及抽獎活動，行動支付APP繳費比例逐漸提升，足見多數人已知繳費方式，並接受使用行動支付APP繳納停車費。

    交通局表示，未來將持續擴建智慧停車格，近期陸續於駁二藝術特區、漢神百貨、後驛商圈、高醫、科工館等周邊路段建置，期提供市民更便利、友善、智慧的停車環境。

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