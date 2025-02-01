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    桃園市清潔隊初四提早開工 張善政發福袋

    桃園市各區清潔中隊今天大年初四提早2天開工，市長張善政上午前往蘆竹清潔中隊與隊員們一起開工祈福。（桃園市府環保局提供）

    桃園市各區清潔中隊今天大年初四提早2天開工，市長張善政上午前往蘆竹清潔中隊與隊員們一起開工祈福。（桃園市府環保局提供）

    2025/02/01 11:50

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市各區清潔中隊今（1）日大年初四提早開工，上午9點起加開一趟垃圾清運服務，紓解市民年節期間囤積的垃圾。市長張善政今天上午前往蘆竹、大園區清潔中隊與清潔隊員們共同開工祈福，並頒發福袋致謝。

    桃園市府環保局局長陳世偉表示，桃園市各區清潔中隊於今日上午9點起加開一趟垃圾清運服務，明（2）日因逢週日停收垃圾，改為設置家戶垃圾定點收受點，2月3日起全市垃圾清運及資源回收工作恢復正常作業；另考量春節期間民眾家中垃圾積累較多，將於2月3日上午10點起加班加收垃圾，確保市容整潔。

    環保局表示，市府重視清潔隊福利，持續為隊員打造更好的辦公及休息環境，平鎮區清潔中隊已遷入平鎮區資源循環園區，蘆竹區清潔中隊也規劃搬遷至資源循環園區，希望藉此改善隊員們的工作環境並翻轉市民對清潔隊的刻板印象，鼓勵更多人投入環保行動。

    桃園市各區清潔中隊今天大年初四提早2天開工，市長張善政上午前往蘆竹清潔中隊，向出發清運家戶垃圾的隊員們揮手致意。（桃園市府環保局提供）

    桃園市各區清潔中隊今天大年初四提早2天開工，市長張善政上午前往蘆竹清潔中隊，向出發清運家戶垃圾的隊員們揮手致意。（桃園市府環保局提供）

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