竹縣污水下水道建設+彩繪美化，成民眾打卡新熱點。（縣府提供）

2025/02/01 10:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為鼓勵更多民眾參與污水下水道建設，新竹縣政府在竹北市中華路128巷為接管用戶試行後巷美化，原本單調的牆面經彩繪師巧手，變得色彩繽紛、饒富童趣，非常吸睛，昔日雜亂的後巷舖上亂石型壓花地磚後，也變身明亮安全的通道，縣長楊文科肯定污水下水道工程加碼後巷美化，讓河川水清、環境優化，研議擴大辦理。

楊文科表示，污水下水道雖是看不見的隱形建設，卻是城市進步的重要指標，縣府從89年起在竹北市和竹東鎮推動建設污水下水道，目前已進行到第3期工程，統計到113年12月底，全縣總接管率達29.78%。目前工務處正辦理「新竹縣污水下水道系統發展計畫」委託技術服務案，透過專業的評估與分析，作為其餘鄉鎮優先開辦的依據。

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工務處指出，竹縣首件污水下水道後巷美化工程，試行於竹北市污水下水道系統第二期，事先徵求接管用戶同意自行拆除障礙物，改善既有灰暗、髒污，接續溝通地平面的「壓花地坪」及外牆立面的「牆面彩繪」等空間改造方案，最後由彩繪師深入了解用戶喜好的圖案和色調，共同規劃出嶄新的巷弄新美學。

經過2個月彩繪和地面舖設工程，中華路128巷附近煥然一新，多了客家桐花、農村風光、童話意象等8面彩繪牆，除了美化居住環境，近來更成為民眾拍照打卡的新熱點。社區後巷新舖地面後，回復寬敞、明亮原貌，環境衛生、消防安全、居住品質也跟著提昇，受到接管住戶的支持。

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