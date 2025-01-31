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    大甲鎮瀾宮今晚抽國運籤！ 顏清標前3年皆抽出「中上籤」

    大甲鎮瀾宮今晚子時抽國運籤，誦經團從晚間10時起誦經。（記者黃旭磊攝）

    大甲鎮瀾宮今晚子時抽國運籤，誦經團從晚間10時起誦經。（記者黃旭磊攝）

    2025/01/31 22:32

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中大甲鎮瀾宮今晚11點將由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊，在大年初四早子時（國曆31日深夜11時至12時）迎神日，抽出蛇年4支「四季籤」，其中，象徵國運籤的人口籤最受矚目，顏清標前三年（虎、兔、龍年）都抽到「中上籤」，今年結果如何備受矚目。

    鎮瀾宮今晚陣雨不斷，信眾從國三往大甲方向遇到濃霧，人潮較大年初一、初二都少，誦經團從晚間10時起誦經，等候顏清標與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤率全體董監事虔誠向媽祖求籤，預計晚間11時開始擲筊、抽籤儀式。

    台灣省陽宅教育協會理事長周建男持續擔任解籤人，去年龍年，顏清標擲筊一次就抽出龍年「國運籤」，籤詩題為「白蛇精遇許漢文 」，籤文為「勸君把定心莫虛，前途清吉得運時；到底中間無大事，又遇神仙守安居。」

    周建男去年解籤提到，國運中上，代表各種機會很多，要把握機會才有正確方向，低調行事並提升自己聲望，也認為龍年是大破大立年，業界需建立聲望。

    鎮瀾宮今晚天氣陣雨不斷，信眾人潮較大年初一、初二都少。（記者黃旭磊攝）

    鎮瀾宮今晚天氣陣雨不斷，信眾人潮較大年初一、初二都少。（記者黃旭磊攝）

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