全球各地機場最危險！ 學者提5點建議防止行李被盜

桃園國際機場呼籲，年節期間入境人潮多，請旅客確認行李特徵勿錯拿。（桃園機場公司提供）

2025/01/31 16:26

〔記者蔡昀容／台北報導〕日前有旅客指控，返國入境桃園國際機場，被檢疫人員跳針盤問時，裝有價值20萬元名牌包的行李險被後方旅客拿走，機場人員卻冷眼旁觀。觀光學者指出，機場人流密集，可說是最危險場域，他國機場就常發生行李被盜情事，他提出5點建議供旅客防範。桃園國際機場則呼籲旅客，確認好行李勿錯拿。

日前有旅客指控，從上海迪士尼回國後，被檢疫人員跳針式詢問，過程中裝有價值20萬元名牌包的行李險被後方旅客搶走，但機場人員全程冷眼旁觀。桃機表示，當日旅客檢查及通關過程畫面，已經檢視並保存，將配合相關單位調查，也已通報農業部動植物防檢署、航警局釐清事發過程。

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「全球最危險的場域就是機場。」台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，曾在國外機場目睹旅客在入境過程中，與機場人員大吵，稱自己的行李在檢查過程中遺失，但機場人員不負保管責任，僅請旅客自行報警。

李奇嶽表示，機場是人流密集的公共場所，世界各地機場皆有竊盜、詐騙、行李調包等犯罪行為，尤其在歐洲部分國家，旅客更需特別小心。常見手法包括：假裝旅客遺落物品以分散注意力、趁安檢或入境檢查時趁亂行竊、甚至假借協助搬運行李來調包或偷竊。

李奇嶽提供旅客5點建議：隨時留意行李，在安檢、入境檢查、行李轉盤等人潮擁擠處所，務必牢牢看管行李，避免離手或離視線範圍，後背包前背，側背包斜肩背置於前，手置背包之上。

第二，貴重物品隨身攜帶，現金、護照、手機、名牌包等貴重物品應放在隨身包包內，切勿托運或放置在外側口袋。第三，警惕陌生人搭話：面對陌生人主動攀談、推銷商品或詢問方向時，應提高警覺，避免被分散注意力。

第四，警覺可疑行為，若發現有人刻意靠近、環顧四周或動作異常，應提高防範意識，必要時可立即向機場警察或工作人員求助；第五，使用防盜裝備，可選用密碼鎖、行李綁帶、隱藏式腰包等防盜裝置，以降低遭竊風險。

桃機呼籲旅客，年假期間是家庭旅遊旺季，請旅客留意家人隨身物品及託運行李，確認行李條資訊後再領取；若遺失物品請向航警、現場工作人員或搭乘航空公司反映協尋，或上機場遺失物網站查詢。

桃機提醒，入境旅客攜帶酒類、現金、有價證券、自用物品等超過免申報額度時，請依法向海關申報，並經紅線（應申報台）通關。其中攜帶總值逾3萬5000元的自用及家用行李物品亦須申報。菸酒規定詳見https://reurl.cc/b3gagr；洗錢防制相關規定詳見https://reurl.cc/WAgM75。

桃機春節疏運期間，今天（大年初三，1月31日）起連3天的旅運量，預估均超越14萬人次，今天旅客量14萬3000餘人，入境較出境多6400人；2月1日與2日預估將出現明顯入境人潮。

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