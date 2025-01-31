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    玩燈會、逛市集！新北燈會2/1登場 現場發送3千個限量小提燈

    新北燈會將發放限量小提燈-蛇燈精靈。（圖由民政局提供）

    新北燈會將發放限量小提燈-蛇燈精靈。（圖由民政局提供）

    2025/01/31 16:11

    〔記者羅國嘉／新北報導〕2025新北燈會將於明日（2月1日）登場，帶來一場充滿趣味、創意和光影的燈光盛宴。今年燈會不僅有精彩的「靈蛇獻瑞」主燈秀，還設有10大主題燈區、歌唱及踩街表演。除此之外，現場還有逾120攤的「蛇麼都有市集」，涵蓋美食、文創商品等多樣選擇，更限量發送3千個小提燈。

    民政局長林耀長指出，今年的新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」將於2月1日至16日在新北大都會公園登場，共有靈蛇主燈、煥彩迎賓、萌彩蛇趣等10大燈區，燈會期間還有東森YOYO家族見面會、親子劇團、藝文表演等。燈會的開幕式將於當晚6時30分開始，並由法國電子音樂家Divyns（狄文斯）與歌手葛西瓦聯手表演。接著，市長侯友宜將親自主持晚間7時的主燈點燈儀式，並邀請人氣歌手閻奕格與蕭秉治進行演出，為燈會帶來更多歡樂氣氛。

    此外，市集區域的「蛇麼都有市集」更是讓市民流連忘返，總計有120攤設位，除了各式傳統小吃和日韓美食外，還有琳瑯滿目的文創小物供遊客選購。特別的是，現場將發放「蛇燈精靈」小提燈，遊客可在現場親手組裝並提著燈籠，邊逛燈會邊享受燈光藝術，成為新春夜晚最亮眼的風景。

    2025新北燈會將在明（2/1）日盛大登場。（圖由民政局提供）

    2025新北燈會將在明（2/1）日盛大登場。（圖由民政局提供）

    十大主題燈區要讓民眾「一起play」。（圖由民政局提供）

    十大主題燈區要讓民眾「一起play」。（圖由民政局提供）

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