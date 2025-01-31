侯友宜初三三鶯拜廟 贈匾長福巖祖師廟「造化蒼生」

新北市長侯友宜（右5白色外套）到三峽行修宮參拜。（記者羅國嘉攝）

2025/01/31 15:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕今（31）日大年初三，新北市長侯友宜一早到鶯歌碧龍宮、三峽長福巖祖師廟及行修宮參拜，並發放新春福袋；另再過三天為正月初六清水祖師聖誕，侯友宜也特別在今天向三峽長福巖祖師廟贈匾「造化蒼生」，感念祖師公長年對三峽地區的庇佑。

侯友宜表示，三峽老街是新北的觀光重鎮，不僅有保存完善的巴洛克式老街，還有東方藝術殿堂之稱的祖師廟，值得過年來走走看看。他也向市民解釋今年春聯「蛇福泰吉」及福袋的意義，其中福袋上的圖樣象徵95錢（就有錢），並可折成三角柱體作為錢母放在家中財位。

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同日侯友宜也前往鶯歌碧龍宮、三峽行修宮，排隊領取福袋的人潮絡繹不絕。民政局補充，碧龍宮主祀伏羲大帝，主掌萬物宇宙之開端，在新春萬物復甦之際參拜，期望市民朋友在新的一年能夠順心如意、否極泰來。

明天初四「接神日」，侯友宜則預計再前往八里至八里五福宮、開臺天后宮、紫皇天乙真慶宮及林口的竹林山觀音寺，為市民祈福。晚上則將到新北大都會公園參加「2025新北燈會」點燈開幕，除精彩「靈蛇獻瑞」主燈秀、「10大主題燈區」外，還有120攤的「蛇麼都有市集」。

新北市長侯友宜向三峽長福巖祖師廟贈匾「造化蒼生」，感念祖師公長年對三峽地區的庇佑。 （記者羅國嘉攝）

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