走春熱點！台南月津港燈節夯 年初一吸引逾5萬人次

鹽水月津港燈節於大年初一吸引逾5萬人次參觀。（台南市文化局提供）

2025/01/30 17:58

〔記者劉婉君／台南報導〕「鹽水月津港燈節」每年吸引許多民眾參觀，農曆大年初一湧現走春人潮，單日超過5萬人次造訪，自1月18日開展迄今，總計已突破28萬人次，展現超人氣。

月津港燈節邁向第15年，今年以「光的年輪」為主題，象徵燈節如同年輪一般，從地方作為起點，15年來紮實成長，累積出讓台南與台灣藝術站上國際舞台的能量。4大展區包括藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星，以及公19口袋公園，包括日本、韓國藝術家及曾參與月津港燈節的藝術家團隊參與，總計66組作品。

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文化局代理局長林韋旭表示，藝術燈區的作品展現數位科技與藝術結合的無限可能，例如由黑川互動媒體藝術操刀水幕投影作品《光的年輪》，聲光效果令遊客留下深刻印象，《時光機裡的植物園》則結合互動感應裝置，讓花草跟著人的行走步伐移動。

今年新闢的公19口袋公園，依現地自然環境設置4件植物意象的《榮光幻花》作品，有台灣常見的姑婆芋、蕉葉、蒲公英、野花造型，以巨型花朵雕塑與光環境打造童話般的夢幻花園。

「月津超新星」徵件作品區為大專校院及新秀藝術家的作品，還有水上船屋展現空間裝置、平面、新媒體及表演藝術等各類藝術型態的作品。

月津港燈節展期至2月16日，每日晚上5時30分至11時點燈，元宵節當天加碼開燈至隔日凌晨2時。

鹽水月津港燈節於大年初一吸引逾5萬人次參觀。（台南市文化局提供）

鹽水月津港燈節於大年初一吸引逾5萬人次參觀。（台南市文化局提供）

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