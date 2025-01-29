嘉義走春賞花！阿里山公路花團錦簇 梅山雲海、櫻花同框如仙境

梅山鄉碧湖櫻花零星盛開，搭配雲海、山景，宛如仙境。（黃源明提供）

2025/01/29 16:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節嘉義縣阿里山風景區花團錦簇，阿里山公路隙頂、迷糊步道、十字路芙谷峩橋等地區附近櫻花、梅花陸續盛開，粉嫩花朵在枝頭爭豔，吸引許多遊客上山走春。

阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽說，今年因氣候關係，各地櫻花花期難預測，如梅山太和樟樹湖河津櫻王較早開，現已落花，阿里山公路隙頂地區櫻花正盛，竹崎鄉圓潭生態園區去年完成無障礙步道與護坡整理等環境優化工程，現在賞花正是時候。

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「漫步在雲端的阿里山」臉書粉專版主黃源明說，近日阿里山公路沿線櫻花幾乎滿開，如隙頂至十字路段梅花綻放，緋寒櫻陸續盛開；81.8公里的福爾摩沙櫻初開；阿里山鄉得恩亞納與來吉部落，緋寒櫻盛開，搭配部落如日本「合掌村」的斜屋頂房屋街景、山豬藝術石雕，宛如童話仙境。

另外，梅山鄉賞花景點包括太興岩步道河津櫻盛開、碧湖村河津櫻零星盛開；竹崎鄉圓潭生態園區、166縣道原住民休息站，河津櫻、緋寒櫻、李花相繼綻放，粉紅、白色花朵交織，美不勝收。

黃源明提醒，春節上山賞花車多，阿里山公路限速30公里，部分路段又有交通管制，民眾如發現前方車輛車速緩慢，避免跨越雙黃線超車，否則易收到檢舉罰單，且部分賞花景點難停車，建議預留較多的出遊時間，沿途找適合停靠點休息、賞花，出遊不掃興。

1月中旬起，阿里山公路梅花、櫻花相繼盛開爭豔。（記者王善嬿攝）

迷糊步道河津櫻盛開。（記者王善嬿攝）

阿里山鄉來吉部落櫻花盛開，搭配山豬石雕，充滿童趣。（黃源明提供）

梅山太興岩步道櫻花陸續盛開，時而雲霧繚繞山巒間，景色宜人。（黃源明提供）

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