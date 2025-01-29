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    全年限定4天開放！ 雲林虎尾持法媽祖宮梳妝樓台、石雕媽祖園區窺秘

    虎尾持法媽祖宮梳妝樓園區僅有大年初一至四開放，且只有女性才能入殿參拜，男賓只能在殿外。（記者李文德攝）

    虎尾持法媽祖宮梳妝樓園區僅有大年初一至四開放，且只有女性才能入殿參拜，男賓只能在殿外。（記者李文德攝）

    2025/01/29 14:06

    〔記者李文德／雲林報導〕今天是大年初一，全台各地紛紛出現走春人潮，有全台「最美麗媽祖廟」美名的雲林縣虎尾持法媽祖宮，大年初一（29日）至初四（2月1日）舉辦「迎春祈福文化祭」，吸引許多民眾前來踏踏青。其中媽祖梳妝樓台與後花園的「石雕媽祖園區」一年只限定春節4天開放參觀，不少民眾一早就到此遊覽美景。

    持法媽祖宮位於虎尾鎮頂溪里的田園之中，是全國第一個不燒金紙的媽祖廟，廟宇占地2公頃左右，廟體建築採木構、磚瓦，為迎接新春，廟方特別在今天開始，一連4天舉辦迎春祈福文化季活動，有天官賜福走平安橋、飲用開春富貴茶。此外最令人津津樂道的，便是媽祖梳妝樓、石雕媽祖園區開放，一年之中難得有4天開放全園區遊覽。

    廟方表示，石雕媽祖園區就位在媽祖宮對面，走入園區可先看見古代人物石雕，往裡面走可以看到媽祖船、一尊巨型石雕媽祖，另園區內更有一尊高達3層樓高的巨木玄壇真君財神爺，不少民眾新春期間都會前來跪拜求財神賜福。

    另梳妝樓園區每一年僅有大年初一至四對外開放，為媽祖少女時期可能有簡單梳妝台等物品，具有文化內涵的指標，特別的是進駐梳妝樓台，僅有女性朋友可入內跪拜，男賓只能在殿外參拜。廟方人員指出，梳妝樓如同媽祖的閨房，依照禮俗男性不應隨便進入，因此廟方也遵循此傳統。

    廟方表示，石雕園區、梳妝樓園區，全年之中僅有大年初一至初四會同時開放遊覽，是過年期間的限定美景，每逢過年期間都吸引超過5萬人參拜，兩園區從大年初一至四上午9至12點、下午13至17點開放，歡迎全國鄉親前來。

    來自彰化的民眾表示，平常日幾乎只有在朝聖區參拜，還沒有全園遊覽過，趁著春節全園開放期間，飽覽園區，算是得償所願。

    虎尾持法媽祖宮梳妝樓園區一年之中僅有大年初一至四開放，是當地限時景點。圖為梳妝樓園區入口。（記者李文德攝）

    虎尾持法媽祖宮梳妝樓園區一年之中僅有大年初一至四開放，是當地限時景點。圖為梳妝樓園區入口。（記者李文德攝）

    大年初一便有不少人到虎尾持法媽祖宮參拜。（記者李文德攝）

    大年初一便有不少人到虎尾持法媽祖宮參拜。（記者李文德攝）

    虎尾持法媽祖宮石雕媽祖園區、梳妝樓園區大年初一至四開放民眾遊覽參拜，是一年僅有4天全園區開放的限時景點。圖為石雕媽祖園區。（記者李文德攝）

    虎尾持法媽祖宮石雕媽祖園區、梳妝樓園區大年初一至四開放民眾遊覽參拜，是一年僅有4天全園區開放的限時景點。圖為石雕媽祖園區。（記者李文德攝）

    虎尾持法媽祖宮石雕媽祖園區內有一尊高達3層樓高的巨木玄壇真君財神爺，不少民眾新春期間都會前來跪拜求賜福。 （記者李文德攝）

    虎尾持法媽祖宮石雕媽祖園區內有一尊高達3層樓高的巨木玄壇真君財神爺，不少民眾新春期間都會前來跪拜求賜福。 （記者李文德攝）

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