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    首頁　>　生活

    除夕暖心贈年菜 澎湖分會「用馨圍爐」關懷犯罪被害人

    澎湖犯罪被害人保護協會連續5年辦理馨生人圍爐活動。（澎湖犯保協會提供）

    澎湖犯罪被害人保護協會連續5年辦理馨生人圍爐活動。（澎湖犯保協會提供）

    2025/01/28 15:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今天是除夕，犯罪被害人保護協會台灣澎湖分會舉辦名為「用馨圍爐」關懷活動，致贈熱騰騰的年菜組合，給予馨生人特別的節日祝福與關懷，48戶馨生家庭受惠。

    活動在龍星餐廳舉行，年菜的熱氣讓馨生家庭感受到春節溫暖。澎湖縣受保護家庭獲得了精心準備的年菜，外縣市家庭則致贈商品禮券，合計48戶，澎湖地方檢察署檢察長周士榆及主任委員蔡惠如全力支持。

    主任委員蔡惠如說，這項活動不僅是傳遞節日的祝福，更是希望透過這樣的行動，讓馨生人在困難時期感受到社會的關懷與支持。她強調，春節是家人團圓的時刻，但馨生人往往面臨較大的心理壓力，透過

    這次的年菜送暖，讓他們能在節日中感受到一絲的安慰與慰藉。

    周士榆也說，保護犯罪被害人是一項長期且艱巨的任務，而像「用馨圍爐」這樣的關懷行動，能夠在一定程度上幫助馨生人重建對社會的信任，讓他們感到不孤單。「用馨圍爐」春節關懷活動，已連續辦理5年，不僅為受保護者帶來了物質上的支持，更重要的是，藉由活動傳遞了情感上的慰藉，也讓更多人看見了社會對於被害群體的關懷與支持。

    犯保協會提供年菜禮盒，讓犯罪被害人感到社會溫暖。（澎湖犯保協會提供）

    犯保協會提供年菜禮盒，讓犯罪被害人感到社會溫暖。（澎湖犯保協會提供）

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