為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小年夜台鐵列車大亂！銅鑼站竟是電纜線遭偷剪 報警抓凶手求償

    台鐵銅鑼站遭惡意剪斷的電纜。（記者吳亮儀翻攝）

    台鐵銅鑼站遭惡意剪斷的電纜。（記者吳亮儀翻攝）

    2025/01/27 16:56

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵在小年夜很不平靜！北中南都有電車線遭破壞，造成列車班次嚴重誤點，影響非常多旅客返鄉。台鐵公司說，已確定苗栗銅鑼站發生的電車線被偷剪是人為因素，除了報警外，等計算出受損金額後一定會對凶手求償；台鐵公司下午補充，狀況已經上升到要通報國土安全辦公室調查。

    今天一早開始，台鐵台南善化往返新市的電車線被燒斷，一度造成雙向列車都不通，電力單位搶修發現是外部電線掉落連帶壓到台鐵的電車線。細究原因是天橋下的第四台電纜線斷掉，間接造成台鐵的電車線接地被熔斷。至於是否因地震還是人為？仍需調查。最後雙線在下午1點08分搶通。

    台鐵苗栗銅鑼站在今天早上也發生號誌故障情形，經巡查發現是銅鑼鄉九湖口路段有電纜線被偷剪，造成南北各列車誤點，平交道封閉。台鐵公司副總經理劉雙火說，這就是惡意破壞電車線，已經報警要抓凶手，且計算出設備損壞和誤點的損失後，絕對會對凶手求償。

    今天上午7點17分，台鐵雙溪往返四腳亭之間的電車線持續跳電，經查發現是被「絕緣棒」打穿導致，幸好在今天上午10點46分就搶修通電，恢復雙向通車。這起事件是意外還是人為破壞？台鐵公司仍待調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播