小年夜台鐵列車大亂！銅鑼站竟是電纜線遭偷剪 報警抓凶手求償

台鐵銅鑼站遭惡意剪斷的電纜。（記者吳亮儀翻攝）

2025/01/27 16:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵在小年夜很不平靜！北中南都有電車線遭破壞，造成列車班次嚴重誤點，影響非常多旅客返鄉。台鐵公司說，已確定苗栗銅鑼站發生的電車線被偷剪是人為因素，除了報警外，等計算出受損金額後一定會對凶手求償；台鐵公司下午補充，狀況已經上升到要通報國土安全辦公室調查。

今天一早開始，台鐵台南善化往返新市的電車線被燒斷，一度造成雙向列車都不通，電力單位搶修發現是外部電線掉落連帶壓到台鐵的電車線。細究原因是天橋下的第四台電纜線斷掉，間接造成台鐵的電車線接地被熔斷。至於是否因地震還是人為？仍需調查。最後雙線在下午1點08分搶通。

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台鐵苗栗銅鑼站在今天早上也發生號誌故障情形，經巡查發現是銅鑼鄉九湖口路段有電纜線被偷剪，造成南北各列車誤點，平交道封閉。台鐵公司副總經理劉雙火說，這就是惡意破壞電車線，已經報警要抓凶手，且計算出設備損壞和誤點的損失後，絕對會對凶手求償。

今天上午7點17分，台鐵雙溪往返四腳亭之間的電車線持續跳電，經查發現是被「絕緣棒」打穿導致，幸好在今天上午10點46分就搶修通電，恢復雙向通車。這起事件是意外還是人為破壞？台鐵公司仍待調查。

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