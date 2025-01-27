宜蘭台7甲線南山至勝光道路結冰 晚上8點起預警性封路

因應宜蘭台7甲線南山至勝光道路結冰，晚上8點起實施夜間預警性封路。（公路局提供）

2025/01/27 15:58

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕受寒流影響，今天小年夜全台冷颼颼，高海拔山區陸續傳出降雪，台7甲線宜蘭支線30公里至50公里南山到勝光路段，因處高山加上水氣多，清晨路面結冰後，直至中午還持續降下冰霰，公路局發布車輛限加掛雪鍊通行，無雪鍊、慢車，含大型重型機車均禁止通行，並預計於晚間8點實施夜間預警性封路，明早7點再視天候及道路狀況評估是否放行。

台7甲線宜蘭支線，今天清晨溫度逐漸驟降至冰點，其中南山至勝光路段因位於高海拔區域，路面出現結冰並下起冰霰，山區瞬間成銀白世界，有留守民眾約中午在40公里處南山部落，拍下飄雪情形，驚呼「下雪，怎麼會這樣？」言語中透露無比興奮。

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因氣溫驟降造成部分路面結冰，東區養護工程分局獨立山工務段已派裝載機、清掃機等重型車械至現場，南山到勝光限加掛雪鏈車輛通行；因應夜間路面結冰或積雪，公路局今晚8點將實施預警性道路封閉，預計明天上午7點視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

東分局表示，寒流期間高山路段易有路面結冰及積雪情形發生，車輛有故障受困風險，用路人非必要盡量避免進入山區公路，行駛前也請務必事先作好行程規劃。

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