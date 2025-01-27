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    春節食安把關 台中查無工業原料添加食品、應景商品標示合格

    迎農曆新年過好年，台中稽查非法工業原料進食品，未發現違法。（台中市政府提供）

    迎農曆新年過好年，台中稽查非法工業原料進食品，未發現違法。（台中市政府提供）

    2025/01/27 15:06

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕適逢農曆新年，為讓民眾過好年、維護食的安全，台中市環保局及衛生局於農曆年前啟動「春節食安專案」，抽查14家運作具食安風險疑慮的毒性化學物質廠家，均無發現添加食品情況；另經發局針對各大賣場、連鎖超市及百貨公司的應景商品，進行商品標示抽查，抽查130件均符合規定；另查民生物資價格，賣場價格整體穩定。

    環保局指出，過去曾有不肖業者把順丁烯二酸（酐）添加至食品，以增加Q彈口感，年前從源頭管控食安風險，防止非法工業用原料進入食品製程；衛生局則負責年節食品進行抽驗。

    環保局指出，這次環保局查核對象為近一年有購買或使用順丁烯二酸（酐）之化學品工廠、檢驗業及樹脂製造業，經實地查察廠家瞭解實際用途、流向及運作使用量，以及包裝容器、運作場所標示等項目，確認14家廠商均無非法使用於食品情形，全數符合毒性及關注化學物質管理法規定；衛生局已抽驗食品檢驗順丁烯二酸（酐）224件，檢驗結果均未檢出。

    環保局長陳宏益提醒民眾選購年貨時，不要過度重視外觀、賣相及口感，尤其避免採買色彩繽紛鮮豔的食材，減少食用非法添加物的風險。

    經發局則前進各大賣場、連鎖超市及百貨公司稽查應景商品商品標示抽查，針對紅包袋、春聯、掛飾、玩具、衣服、童裝、手機殼及3C產品等春節應景商品進行商品標示抽查，抽查商品數量130件，均符合規定。

    此外，另在民生物資價格方面，賣場價格整體穩定。

    經發局提醒民眾選購春節應景商品、伴手禮盒時，應仔細檢視商品標示是否完整，主要4大項包括「製造商資訊」（含名稱、電話、地址）、「商品原產地」、「主要成分或材料」及「製造日期」等。此外，服飾類跟織品類的商品，也應注意尺寸、成分、洗燙處理方法等資訊，不要購買標示不全或來源不明的商品，若發現商品標示不合規定，可向市府相關單位反映。

    迎農曆新年過好年，台中稽查賣場年節商品標示符合規定。（台中市政府提供）

    迎農曆新年過好年，台中稽查賣場年節商品標示符合規定。（台中市政府提供）

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