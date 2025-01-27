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    合歡山下雪了！整夜降雪10公分深 銀白世界迷人

    台14甲線合歡山遊客中心路段，已是雪白世界。（林保署南投分署提供）

    台14甲線合歡山遊客中心路段，已是雪白世界。（林保署南投分署提供）

    2025/01/27 09:10

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕強烈冷氣團發威，合歡山下雪了！山上目前仍持續降雪，武嶺積雪已達10公分，「臺灣追雪團」團長江文正與團友一早就合力堆出大雪人，松雪樓外也是白雪皚皚的美麗景致，積雪逾6公分，上午要上山的遊客，記得鳶峰到大禹嶺要加掛雪鏈。

    合歡山從昨夜9時多下冰霰，氣溫直直落，加上水氣充足，凌晨開始下雪，雪勢不停，到上午8時仍在下，江文正以「狂下」來形容山上目前降雪狀況，他說，武嶺的積雪已達10公分，因為雪量大，他和團友已經合力堆了一座大雪人，小朋友也坐在地上玩雪，大家都很開心。

    松雪樓、合歡山遊客中心也因下了一夜雪，上午8點積雪逾6公分，林保署南投分署表示，松雪樓外凌晨2時開始下雪，雪量是入冬後最大的，停在戶外的車子，車玻璃已覆蓋白雪，而地面也像鋪了厚厚的白地毯，山上呈現銀白世界十分迷人。

    公路局的鏟雪車天才微亮就上工，鏟除台14甲線公路的積雪，豔黃色的車子在白雪中行進，構成另一種美麗雪景。台14甲線翠峰以上路段，上午7時已開放通行，但鳶峰到大禹嶺記得須加掛雪鏈。

    松雪樓外的汽車覆蓋厚厚一層的雪。（林保署南投分署提供）

    松雪樓外的汽車覆蓋厚厚一層的雪。（林保署南投分署提供）

    臺灣追雪團團長江文正和團友堆出的大雪人。（臺灣追雪團團長江文正提供）

    臺灣追雪團團長江文正和團友堆出的大雪人。（臺灣追雪團團長江文正提供）

    小朋友坐在地上玩雪。（臺灣追雪團團長江文正提供）

    小朋友坐在地上玩雪。（臺灣追雪團團長江文正提供）

    松雪樓外已有厚厚的積雪。（林保署南投分署提供）

    松雪樓外已有厚厚的積雪。（林保署南投分署提供）

    武嶺亭和周邊也是銀白世界。（圖擷自合歡山即時影像）

    武嶺亭和周邊也是銀白世界。（圖擷自合歡山即時影像）

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