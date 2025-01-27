為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雄女「離岸流偵測」獲台灣科展一等獎 科學實驗班今年首招

    雄女學生陳緒芊（左）、呂益萱（右）作品「開發影像辨識系統應用於離岸流偵測預警」，榮獲台灣國際科展工程學一等獎、耶魯工程與科學會特別獎，將代表台灣參與美國國際科展ISEF。（雄女提供）

    雄女學生陳緒芊（左）、呂益萱（右）作品「開發影像辨識系統應用於離岸流偵測預警」，榮獲台灣國際科展工程學一等獎、耶魯工程與科學會特別獎，將代表台灣參與美國國際科展ISEF。（雄女提供）

    2025/01/27 08:27

    〔記者許麗娟／高雄報導〕2025台灣國際科學展覽會日前落幕，高雄女中今年有2件作品分獲大會一等獎、三等獎及特別獎，其中，「開發影像辨識系統應用於離岸流偵測預警」獲工程學一等獎，將代表台灣參與美國國際科展ISEF；而雄女今年也將成立南台灣第1間比照科學班模式的科學實驗班。

    本屆工程學為最多參賽學校，在26件作品競爭下，最終由雄女學生陳緒芊、呂益萱的作品「開發影像辨識系統應用於離岸流偵測預警」脫穎而出，榮獲工程學一等獎、耶魯工程與科學會特別獎。

    「離岸流」是到海邊戲水時最大的安全威脅，台灣每年皆有人不幸喪生於這種海流。利用在海邊已有的監視影像偵測判讀，結合人形辨識，在發生前提供預警提示，對從事水上運動或休閒活動的人們，降低突發意外而喪失性命，具有實際應用價值。

    此外，學生黃畇蓁、卓伶恩、余亦甯作品「以果蠅建立表皮水泡症EBS的疾病模型，建立藥物篩選流程並以雙醋瑞因進行測試」獲醫學與健康科學三等獎、體外生物協會特別獎。遺傳性表皮分解性水泡症俗稱泡泡龍，是一種罕見的遺傳性疾病，患者皮膚脆弱，稍微摩擦就破皮。學生研究將人體罕見疾病基因植入果蠅，並在翅膀表現出水泡病徵，以此建立起果蠅EBS疾病模型與篩藥平台。

    雄女校長鄭文儀表示，雄女今年將成立南區第1間比照科學班模式的科學實驗班，歡迎南台灣對科學研究有興趣的高一新生同學們報考，除了精進學業，也能在這裡獲得榮耀與成就。

    雄女學生黃畇蓁、卓伶恩、余亦甯「以果蠅建立表皮水泡症EBS的疾病模型，建立藥物篩選流程並以雙醋瑞因進行測試」，獲醫學與健康科學三等獎、體外生物協會特別獎。（雄女提供）

    雄女學生黃畇蓁、卓伶恩、余亦甯「以果蠅建立表皮水泡症EBS的疾病模型，建立藥物篩選流程並以雙醋瑞因進行測試」，獲醫學與健康科學三等獎、體外生物協會特別獎。（雄女提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播