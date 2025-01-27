雄女「離岸流偵測」獲台灣科展一等獎 科學實驗班今年首招

雄女學生陳緒芊（左）、呂益萱（右）作品「開發影像辨識系統應用於離岸流偵測預警」，榮獲台灣國際科展工程學一等獎、耶魯工程與科學會特別獎，將代表台灣參與美國國際科展ISEF。（雄女提供）

2025/01/27 08:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025台灣國際科學展覽會日前落幕，高雄女中今年有2件作品分獲大會一等獎、三等獎及特別獎，其中，「開發影像辨識系統應用於離岸流偵測預警」獲工程學一等獎，將代表台灣參與美國國際科展ISEF；而雄女今年也將成立南台灣第1間比照科學班模式的科學實驗班。

本屆工程學為最多參賽學校，在26件作品競爭下，最終由雄女學生陳緒芊、呂益萱的作品「開發影像辨識系統應用於離岸流偵測預警」脫穎而出，榮獲工程學一等獎、耶魯工程與科學會特別獎。

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「離岸流」是到海邊戲水時最大的安全威脅，台灣每年皆有人不幸喪生於這種海流。利用在海邊已有的監視影像偵測判讀，結合人形辨識，在發生前提供預警提示，對從事水上運動或休閒活動的人們，降低突發意外而喪失性命，具有實際應用價值。

此外，學生黃畇蓁、卓伶恩、余亦甯作品「以果蠅建立表皮水泡症EBS的疾病模型，建立藥物篩選流程並以雙醋瑞因進行測試」獲醫學與健康科學三等獎、體外生物協會特別獎。遺傳性表皮分解性水泡症俗稱泡泡龍，是一種罕見的遺傳性疾病，患者皮膚脆弱，稍微摩擦就破皮。學生研究將人體罕見疾病基因植入果蠅，並在翅膀表現出水泡病徵，以此建立起果蠅EBS疾病模型與篩藥平台。

雄女校長鄭文儀表示，雄女今年將成立南區第1間比照科學班模式的科學實驗班，歡迎南台灣對科學研究有興趣的高一新生同學們報考，除了精進學業，也能在這裡獲得榮耀與成就。

雄女學生黃畇蓁、卓伶恩、余亦甯「以果蠅建立表皮水泡症EBS的疾病模型，建立藥物篩選流程並以雙醋瑞因進行測試」，獲醫學與健康科學三等獎、體外生物協會特別獎。（雄女提供）

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