台中林酒店疑14人食品中毒 食藥署：8檢體檢驗中

台中林酒店疑14人發生食品中毒。（資料照）

2025/01/26 15:07

〔記者林惠琴／台北報導〕新竹一家房屋仲介公司70多人，1月24日晚間至台中市西屯五星級的林酒店用餐，其中14人疑似集體食物中毒，衛福部食藥署今（26日）表示，此案截至今日，共計通報14人有疑似症狀，並抽驗食餘及環境等檢體共計8件，正由食安處檢驗中。

食藥署代理署長林金富指出，食藥署於1月25日接獲台中市食藥處通報轄內林酒店於1月24日晚間承攬尾牙活動，發生疑似食品中毒事件。

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林金富說明，截至今日，此案共計通報14人有疑似症狀，並抽驗食餘及環境等檢體共計8件，正由食安處檢驗中。

林金富指出，針對該業者不符合食品良好衛生規範（GHP）準則部分，已責令業者於1月28日前改善完竣並擇日複查。食藥署將持續與食安處保持密切聯繫共同釐清事件原因並確保食品安全。

食藥署也提醒所有餐飲業者，應遵守GHP準則，確保食品製備環境及人員衛生符合規定。同時呼籲民眾，外出用餐時 ，應盡量選擇信譽及環境良好的餐飲場所，並於用餐前將雙手徹底清潔，降低食品中毒風險；在家準備料理時，應將雙手洗淨 ，注意生熟食材及刀具要分開使用，避免交叉污染，並且注意保存溫度。

食藥署強調，如出現疑似食品中毒症狀時，應及早就醫並保存相關用餐資料，以利後續追蹤調查，迎接新年假期也要落實食品中毒預防五要（洗、鮮、分、熱、存）及二不（山泉水與動植物，不採食）原則，吃得安心又放心。

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