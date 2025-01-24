大林慈濟醫院升格「準醫學中心」 掛號費不加價

嘉義縣大林慈濟醫院成為嘉義唯一一家準醫學中心。（大林慈濟醫院提供）

2025/01/24 22:47

〔記者王善嬿／嘉義報導〕衛生福利部今天公布北中南醫院評鑑結果，嘉義縣大林慈濟醫院升格為「準醫學中心」，是嘉義唯一一家準醫學中心，醫療服務加值、掛號費不加價。

大林慈濟醫院今下午舉行感恩儀式，嘉義縣衛生局長趙紋華、大林鎮公所主任秘書陳建宏、30年前曾參與推動大林慈濟醫院建院的大林鎮代表會主席謝明瑞、立委王育敏服務處主任何博倫等人出席祝賀，院長賴寧生承諾，將繼續秉持著「守護生命、守護健康、守護愛」的宗旨，守護鄉親健康。

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大林慈濟醫院自2000年8月13日開業，迄今服務近2000萬人次門診病人、近100萬人次急診病人、收治住院病人超過57萬人次。

賴寧生說，大林慈濟建院25年，感恩病人的信任、主管衛生機關的指導、上人、精舍師父的關心，尤其醫院同仁合心努力，將平台搭建完成，未來在此平台上要再往上進一步。

賴寧生表示，未來急重症部分，將投入近40億元的質子治療建置，提升雲嘉地區癌症的治療品質，此外，因應社會需求大幅投入長照服務，包括長照機構、巡迴醫療，並繼續精進重症醫療。

趙紋華表示，恭喜大林慈濟升格準醫學中心，大林慈濟從最基層的區域醫院，到一般的急重症、重症急救責任醫院，長期投入偏鄉醫療，未來除投入質子治療設備，還朝長照、社區醫療、智慧醫療等目標努力，期許與大林慈濟共同守護雲嘉地區、全台灣病人健康，繼續邁向醫學中心。

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