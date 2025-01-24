南市國中技藝教育競賽 564名技職小達人競技

美髮技藝競賽。（長榮女中提供）

2025/01/24 20:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市國中技藝教育競賽，共有564名學生參賽，各主題競爭激烈，學生無不使出最好表現，競賽成績可為台南區12年國教免試入學超額比序採計項目加分。

競賽共有11大職群18項競賽主題，包含「機械識圖與製圖」、「烘焙」、「護理基本工作」等，於本週（1月21日起至24日）分別於曾文農工等10所國私立技專校院競技。

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這次共65所國中（含私立昭明國中及德光中學）辦理抽離式技藝教育課程201班與專班1班，共3785名學生選習，其中遴選出564名技藝優良學生參與競賽，選出161位學生得獎，競爭激烈。

南市教育局長鄭新輝表示，技藝競賽表現優秀學生除可藉此升讀高中職實用技能學程或選讀五專外，競賽成績亦為台南區12年國教免試入學超額比序採計項目之一。

鄭新輝表示，為增進學生生涯試探及覺察機會，持續規劃多元試探活動，例如國小高年級學生參訪專科學校及技術型高中體驗、國中小教師增能體驗、技職博覽會、國中暑期職涯體驗課程或營隊、參訪觀光工廠或產業等。另設置3所區域職業試探與體驗示範中心及1所技職教育及職業試探推動中心，提供國小高年級學生提早試探職業興趣。

機車基本認識主題競賽。（慈幼工商提供）

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