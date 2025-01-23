台中辦年貨、採購年菜辦手禮 經發局嚴選推薦「市場好貨」

建國市場有傳承50年的古早味攤位萬家香，提供正宗湖南臘肉、港市金銀肝等。（台中市經發局提供）

2025/01/23 20:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節採買年貨，台中市經發局盤點公有市場年貨特色商品，包括南屯市場、大肚市場、建國市場、第五市場等，已備足貨源，供應當令蔬果、生鮮食材、各式南北乾貨、雞鴨魚肉及各式圍爐食材，還有應節糖果餅乾、肉鬆肉乾等伴手禮。

經發局說，因應年節嚴選獲頒經濟部星級的樂活名攤，以年節必備拜拜盛品為例，發粿、鹹粿、甜粿、菜頭粿、紅龜粿、麵龜、湯圓、蛋糕、壽桃等，民眾可以到「福安市場」來來古早味、「南屯市場」米吉米食天地、「大肚市場」春益食品行、后里「第三市場」阿花米食及推出年度早鳥優惠的「一心市場」富山珍米食之家等處選購。

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圍爐食材或料理年菜，「建國市場」有傳承50年的古早味攤位萬家香，提供正宗湖南臘肉、港市金銀肝、肝腸、板鴨、煙燻臘魚及川味豆腐香腸等特色食品，還有金華火腿煲湯，熬出的高湯精華甘甜可口，可謂是湯中極品；利輝鮮魚行販售各式新鮮生魚片；香港城販售各式紅龜粿、發糕、壽桃、蘿蔔糕、芋頭糕、年糕及湯圓等。

年菜組合，「第五市場」丸東商號的百元年菜聞名遐邇，每年都供不應求，今年同樣一開賣就大排長龍，有經典套餐組合（佛跳牆、藥膳醉豬腳、紅燒獅子頭等10道），有單點100元的平價年菜，也可選購精緻豐富的品項讓圍爐更加豐富（例如鮑魚、人蔘全雞、砂鍋魚頭等）；「沙鹿市場」龍海水產行的金蛇迎春開運年菜及「東勢市場」倆兄弟溫控生鮮肉舖的鴻運年菜滷豬腳、滷蹄膀，也正在熱烈訂購。

禮盒在市場也有伴手禮可挑選，「東光市場」大山肉舖的香腸鹹豬肉禮盒、「烏日市場」銘倉肉舖的高粱香腸；肉乾可以選擇「大雅市場」榮昌肉脯店、「第二市場」國城食品行及「清水第一市場」的振味香；肉鬆禮盒可以參考「大甲第一市場」富安行、「梧棲第一市場」滿家園、「霧峰市場」金記、「第三市場」的廣記及「豐原市場」丸和商號，民眾購買記得及早預定。

台中各大公有零售市場春節營業時間，請上經發局網站查詢參考。

「福安市場」來來古早味，販售年節必備拜拜盛品，發粿、鹹粿、蛋糕、壽桃等。（台中市經發局提供）

建國市場的利輝鮮魚行販售各式新鮮生魚片。（台中市經發局提供）

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