芳苑鄉親抗議揭訪談紀錄造假 鋐威陸域風電環評建議「不應開發」

彰化鄉親今天到環境部前抗議芳苑鋐威風力發電開發案，高喊「堅決反風機，捍衛家園守護下一代」等口號。（記者陳嘉怡攝）

2025/01/22 17:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕彰化沿海風力資源豐富，吸引許多風機業者進駐開發，然陸域風機噪音與眩影讓居民不堪其擾。環境部今天（22日）召開「彰化芳苑鋐威風力發電計畫」環評專案小組第二次初審會議，此案風機距小學不到500公尺，20名鄉親今天北上抗議，還指出開發單位造訪談紀錄。專案小組環評委員建議此案不應開發，全案送環評大會審查。此案也是近年首件遭專案小組建議不應開發的陸域風機案。

開發單位鋐威能源公司說，此計畫基地位於彰化縣芳苑鄉內陸區域，預計設置5部風力機組，每部風力發電機組基座佔地面積不超過625平方公尺，單機裝置容量為3MW。

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但此案風機鄰近村落，彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君說，風機總高度119公尺，將近40層樓高，距離永興村1500人聚落、五俊村500人聚落不到1公里，更鄰近2所小學，其中距離育華國小僅450公尺，風機產生的眩影及噪音將嚴重影響居民生活品質及健康，更擔憂影響學童的學習品質及身心健康。她指出，近年有超過20支陸域風機進到北芳苑的沿海養殖專業區，密度高且鄰近住宅，呼籲中央應盡快訂定風機與住宅的安全距離。

芳苑鄉育華國小教導主任張清斗提到，開發單位的訪談紀錄單造假，學校各位主任均未接受開發單位任何訪談、詢問意見，開發單位卻稱已訪談主任、詳加說明，其未發開發表贊成或反對意見，與事實不符。

永興村反風車自救會副會長林德助說，開發業者舉辦地方說明會時，完全沒有通知村民，會議名稱更直接表明為永興村支持風電發展說明會，明顯是為開發而召開的說明會，甚至動員外地人參加會議，「每一場說明會都是同一批人參加」，環評書件所附的訪談記錄造假不實，「4、5名的訪談者就可以代表我們1000多個居民嗎？」會反對到底。

環評委員指出，此案位於地層下陷和土壤液化區，遇到颱風豪雨，風機是否會有倒塌風險，卻都未見開發單位有相關具體量化分析，「不能說等事情發生再處理」；芳苑已經裝設太多風機了，開發單位應拿出實質資料證明噪音和眩影的影響，不能只用模擬的資料；開發單位對民眾的說明「是沒有溫度的回應」，無法有效達成溝通消除民眾疑慮。最後多位環委認為，此案距離學校及民宅過近，建議認定不應開發，送大會審查。

閉門會議時，有環委指出，此案和另外一案福漢陸域風機計畫的風機設置距離很接近，「兩座風機葉片一定會互相打架，兩案不可能同時存在」，認為能源署審查時就應該只能推一個案子進環評，而不是全都推給環評委員審查，讓委員白忙一場。

彰化芳苑鋐威風力發電開發計畫，預計在芳苑鄉陸設置5部風力機組。（擷取自環評書件）

彰化鄉親今天至環境部前抗議芳苑鋐威風力發電開發案。（記者陳嘉怡攝）

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