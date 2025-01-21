台南蛋雞場確診禽流感 撲殺12萬餘隻

歸仁區蛋中雞71775隻及後壁區50913隻確診為H5N1亞型高病原性禽流感，南市動保處今日完成撲殺。（南市動保處提供）

2025/01/21 20:29

〔記者王涵平／台南報導〕台南市歸仁區蛋中雞71775隻及後壁區50913隻確診為H5N1亞型高病原性禽流感，南市動保處今日完成撲殺，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，南市今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計3例（陸禽3場）。

南市動保處於本月15日接獲2雞場主動通報場內雞隻有異常死亡，當天立即派員至現場移動管制及疫情調查，並採樣送驗，兩雞場確診禽流感後，針對撲殺場周邊半徑1公里內3場禽場採樣監測，1-3公里內35場禽場訪視查核並發放消毒水，另實施案例禽場關聯場採樣監測，同步加強化製場死亡化製數量異常管控，回溯調查是否有疫情，並持續派消毒車加強高風險區周邊公共區域消毒頻度。

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動保處表示，H5N1亞型高病原性禽流感疫情透過候野鳥遷徙傳播病原，再透過產銷系統水平傳染，已重創歐洲、美國及日本家禽產業，目前全球高病原性禽流感疫情仍十分嚴峻，國內自入冬以來各縣市陸續有禽流感案例發生，且最近氣溫相當寒冷，禽隻抵抗力易下降，呼籲養禽業者做好禽舍保溫措施及加強生物安全及清潔消毒工作。

歸仁區蛋中雞71775隻及後壁區50913隻確診為H5N1亞型高病原性禽流感，南市動保處今日完成撲殺。（南市動保處提供）

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