超有感冬天！ 彰化成衣業 : 羽絨衣、保暖衣襪大賣 十年一遇的榮景

超有感冬天，造就冬衣好商機，圖為大洋羽毛的門市。（記者顏宏駿攝）

2025/01/20 16:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年入冬以來冷氣團一波接一波，創造冬衣好商機，過去幾年的貨底一次清空，彰化羽絨衣業者說，今年最像冬天，自2016年霸王寒流後，台灣連年暖冬，冬衣不好賣，但今年受惠「冷冬」，業績飆高5、6成，大家都賺到蛇年大紅包。

溪湖鎮的大洋羽毛公司總經理巫澤宇說，今年冬天特別冷，羽絨衣、羽絨被超好賣，以前在過年前商品一定要備足、備滿，但今年從1月開始，冷氣團一波接一波，客人的購買力超強，他們面臨許多商品和尺碼斷貨，往年這種情況大都出現在過年後，斷貨的大都是熱門商品或標準尺碼。

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他說，過去幾年，受疫情影響，民眾都窩在家裡，成衣業飽受衝擊，今年冬季低溫，消費者卯起來爆買，對成衣業而言，就像「久旱逢甘霖」，多年的庫存，一次清空。但他坦言，成衣業就像賭博，過去幾年因為業績平平，面對來年的訂單都「保守以對」，誰都無法預料今年會出現連續低溫。

巫澤宇表示，上一次有此好行情是2016年霸王寒流，當時大家被低溫嚇到「爆買」，不料接下來幾年都是「暖冬」，更不用說新冠疫情，大家不出門、不出國，業績盪到快窒息。

社頭的蕭姓織襪業者說，今年保暖衣、保暖襪超好賣，他們以前過年前就準備放大假，今年竟然還在接大單，已經10年沒遇到如此榮景。他說，以前接近過年，業者都會打折清貨底，今年不見此現象，受惠於「超有感冬天」，業者可以過好年。

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