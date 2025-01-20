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    首例西部飛到東部！高雄繫放水雉花蓮現蹤 幫農民除福壽螺

    高雄美濃水雉飛到花蓮幫農民移除水稻田福壽螺，圖為水雉嘴巴還叼著福壽螺。（陳睿騏提供）

    高雄美濃水雉飛到花蓮幫農民移除水稻田福壽螺，圖為水雉嘴巴還叼著福壽螺。（陳睿騏提供）

    2025/01/20 00:10

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市美濃水雉棲地復育有成，一隻水雉飛行百公里，現蹤花蓮玉里一處水稻田除福壽螺，農民感謝美濃水雉幫忙移除害蟲；高雄鳥會研判水雉飛越中央山脈罕見案例，凸顯高雄水雉族群擴大延伸花蓮，創下水雉被觀測到從西部飛到東部首例。

    珍貴稀有保育鳥類水雉有「凌波仙子」美稱，美濃水雉棲地復育多年有成，度冬水雉從2017年14隻，到前年達77隻創新高，去年受颱風影響，減為58隻水雉。

    棲地從2017年復育11顆蛋孵出8隻雛鳥，到前年復育74隻雛鳥最多，去年產蛋量129顆創新高，卻不敵4颱強襲，加上泰國鱧威脅，只孵出35隻雛鳥，造成整體數量減少。

    棲地近2年繫放18隻水雉，其中1隻水雉去年底繫放後，飛行百公里抵達花蓮縣玉里，近日被鳥友王志元拍到現蹤三民養殖場後，又被花蓮農民陳睿騏拍下出沒附近水稻田除福壽螺，令人嘖嘖稱奇。

    鳥友王志元直呼真是驚喜！農民陳睿騏幽默表示，水稻田二期收完，進行翻耕湛水，感謝美濃來的小鳥，協助移除福壽螺，雖然都挑小顆的就是了！

    高雄鳥會總幹事林昆海表示，水雉雖然體型不大，長度40至50公分，重量很輕不到200公克，卻是飛行能力很強鳥類，研判高雄水雉飛越中央山脈到達花蓮罕見案例，創下水雉被觀測到從西部飛到東部首例，也是高雄水雉飛行最遠紀錄。

    林昆海表示，高雄水雉飛到花蓮，凸顯高雄水雉復育增加，族群擴大延伸花蓮，過去花蓮有少數水雉紀錄，但棲地浮葉植物量不足，將協助花蓮進行棲地改善，並推動珍珠串聯計畫，全國營造更多水雉棲地，讓水雉能在各地安居生活。

    高雄美濃水雉飛到花蓮幫農民移除水稻田福壽螺。（陳睿騏提供）

    高雄美濃水雉飛到花蓮幫農民移除水稻田福壽螺。（陳睿騏提供）

    高雄美濃水雉飛到花蓮幫農民移除水稻田福壽螺。（陳睿騏提供）

    高雄美濃水雉飛到花蓮幫農民移除水稻田福壽螺。（陳睿騏提供）

    高雄美濃水雉飛到花蓮幫農民移除水稻田福壽螺。（陳睿騏提供）

    高雄美濃水雉飛到花蓮幫農民移除水稻田福壽螺。（陳睿騏提供）

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