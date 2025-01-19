業者憂檳榔專法衝擊擬抗議 衛福部：非禁產業輔導優先

嚼食檳榔是口腔癌的風險因子之一。示意圖。（資料照）

2025/01/19 21:55

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，檳榔業者認為衝擊產業，目前相關業者正醞釀於2月10日舉行抗議活動，前往衛福部表達聲音。對此，衛福部今（19日）表示，草案以減少健康危害為目的，並非禁止產業，且考量檳榔業者實務現況，將以輔導優先。

屏東是全台最大的檳榔產地，根據屏東檳榔自救會的說法，該草案如果通過，將全面衝擊檳榔銷售端，對於以耕作為主要收入來源的老人家來說，更是雪上加霜。

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衛福部指出，檳榔為國際癌症研究總署證實的第一類致癌物，不含任何添加物的檳榔子也會致癌，我國自2018年起每年逾8000人罹患口腔癌，逾3000人因口腔癌死亡，檳榔為我國民眾罹患口腔癌主因。監察院亦對行政院提出糾正案並進行質問，要求對檳榔健康危害管理提出專法。

衛福部說明，草案尚在預告階段，將持續蒐集意見及規劃相關配套作業，於預告結束後，參酌各界意見納入條文研修方向。衛福部也強調，草案以減少國民健康危害為目的，並非禁止產業，比照菸害防制法，僅禁止供應未成年人、孕婦嚼用檳榔。未來規範朝優先限制教育、公務機關、醫療機構等等部分場所嚼用檳榔，其餘場所如公共運輸等，則回歸公共衛生管理方向研議。

衛福部也指出，考量檳榔業者實務現況，朝向以輔導為優先，將會同農業部等相關部會，共同就行銷、場所宣導等研擬輔導規定；至於原料部分朝向比照作物管理，進入市場後則朝向比照其他後市場管理。

衛福部表示，將持續秉持公開透明原則，落實社會溝通，近期將邀請相關團體召開溝通會議，亦會持續協同相關部會強化衛教宣導等檳榔防制措施，以保護國民健康。

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