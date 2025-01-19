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    95名學童風雨無阻 獨輪車壯遊新竹縣

    新竹縣竹22線沿線田園風光優美，除了是許多馬拉松跑友所愛的經典練習賽道，也是獨輪車的美麗騎乘路線。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹22線沿線田園風光優美，除了是許多馬拉松跑友所愛的經典練習賽道，也是獨輪車的美麗騎乘路線。（記者黃美珠攝）

    2025/01/19 12:33

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣知名的路跑賽道~竹22線，今天早上改為95輛國中、小學生們的獨輪車及其加油親友團的單車等所「佔領」，他們在學習騎乘獨輪車至少半年後勇敢上路，跟隨領騎、長年推動少年獨輪車運動的新竹縣議員吳旭智，各自挑戰12公里到4公里不等的成長之路。

    這個特別的活動名為「勇氣滿輪 騎出自信~第2屆兒童獨輪車壯遊竹縣」，除了縣內國中、國小學生，還有來自台北市跟雲林縣的獨輪車好手一起參加，一路上有的由父親或母親隨行，親子之間，有人騎車、有人慢跑，天倫之樂溢滿賽道。有的則是同學、教練之間的互相陪伴，大家說說笑笑、相互鼓勵，彼此成為同行上的美好回憶。

    縣議員吳旭智說，今天參加12公里和8公里組的學生，學騎獨輪車的資歷有2到3年不等，4公里組的學生普遍才剛學騎半年。但讓他感動的是，有幾名才剛學會獨輪車的「學弟妹們」，竟然勇敢報名參加12公里或是8公里組的，真的很讓人驚喜。

    他說，他從109學年度起鎖定特教生開辦「新竹縣兒童專注力與情緒管理訓練~獨輪車」活動，讓學童們利用假日學騎，從中提升他們學習的專注力且平添自信。

    2022年首屆「兒童獨輪車壯遊竹縣」登場後，雖遲至今天才又再度騎出訓練場上路，但是2年來每學期持續開課培訓，整個獨輪車活動更加遍地開花。

    吳旭智說，竹22線沿線田園風光優美，本來就是馬拉松友的人氣訓練跑道，壯遊竹縣從竹22線開始，除了安全性，學生們也可從活動中認識竹22線的人文風情，且讓他們發現過去訓練的一切努力是真實可運用在生活中上路的，從而肯定自身價值和能力，也培養彼此合作的默契和能力。

    配合這場獨輪車壯遊活動，現場也安排焢窯活動，40組約300人參與，不乏這些學生們的親友團，他們在這批學童及其加油團壯遊期間，留守在出發點也是終點線準備美食，靜待這些挑戰成功的孩子們返回，剛好有香噴噴的美食填飽他們的五臟廟，歡度年前特別的週日假期。

    一對父子，1個騎獨輪車，1個慢跑，一路緊緊相隨。（記者黃美珠攝）

    一對父子，1個騎獨輪車，1個慢跑，一路緊緊相隨。（記者黃美珠攝）

    一對父子，1個騎獨輪車，1個慢跑，一路緊緊相隨。（記者黃美珠攝）

    一對父子，1個騎獨輪車，1個慢跑，一路緊緊相隨。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹22線沿線田園風光優美，除了是許多馬拉松跑友所愛的經典練習賽道，也是獨輪車的美麗騎乘路線。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹22線沿線田園風光優美，除了是許多馬拉松跑友所愛的經典練習賽道，也是獨輪車的美麗騎乘路線。（記者黃美珠攝）

    新竹縣的竹22線沿線田園風光常常吸引馬拉松跑友在此練跑，今天則為縣內學騎獨輪車的學童們所「佔領」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣的竹22線沿線田園風光常常吸引馬拉松跑友在此練跑，今天則為縣內學騎獨輪車的學童們所「佔領」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員吳旭智（第1排中）今天再度舉辦且領騎中小學生獨輪車壯遊竹縣活動。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員吳旭智（第1排中）今天再度舉辦且領騎中小學生獨輪車壯遊竹縣活動。（記者黃美珠攝）

    參加挑戰的學童們一路在師長、親友陪同下，騎上竹22線驗證自己的學習成果。（記者黃美珠攝）

    參加挑戰的學童們一路在師長、親友陪同下，騎上竹22線驗證自己的學習成果。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員吳旭智長期推廣中小學生學騎獨輪車，今天在竹22線舉辦上路挑戰活動，吸引95名學生參與。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員吳旭智長期推廣中小學生學騎獨輪車，今天在竹22線舉辦上路挑戰活動，吸引95名學生參與。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員吳旭智長期推廣中小學生學騎獨輪車，今天在竹22線舉辦上路挑戰活動，吸引95名學生參與。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員吳旭智長期推廣中小學生學騎獨輪車，今天在竹22線舉辦上路挑戰活動，吸引95名學生參與。（記者黃美珠攝）

    學童們上路挑戰騎獨輪車，親友團們則在終點線焢窯等待他們挑戰成功後返回，用美食給予犒賞。（記者黃美珠攝）

    學童們上路挑戰騎獨輪車，親友團們則在終點線焢窯等待他們挑戰成功後返回，用美食給予犒賞。（記者黃美珠攝）

    學童們上路挑戰騎獨輪車，親友團們則在終點線焢窯等待他們挑戰成功後返回，用美食給予犒賞。（記者黃美珠攝）

    學童們上路挑戰騎獨輪車，親友團們則在終點線焢窯等待他們挑戰成功後返回，用美食給予犒賞。（記者黃美珠攝）

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