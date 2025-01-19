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    高雄車站天棚自行車道下坡過窄且S彎道 鐵道局將改善

    高雄車站天棚自行車道下坡過窄，動線標示不清，人車交纖風險高。（圖由高雄市港都社區大學提供）

    高雄車站天棚自行車道下坡過窄，動線標示不清，人車交纖風險高。（圖由高雄市港都社區大學提供）

    2025/01/19 13:35

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄車站天棚完成植栽綠化，並規畫自行車道，串聯東西向的綠園道，但高雄市港都社區大學與議員體檢後發現，自行車道下坡過窄且出現S彎道，相當危險；對此，鐵道局表示正改善中。

    施工長達20年的高雄火車站，已於去年12月28日啟用，上方的天棚東西長660公尺，南北長340公尺，兩側串連平面綠園道，往西通到左營車站，往東通到鳳山車站，近期成為自行車友打卡新景點。

    不過，高雄市港都社區大學、高雄市國際自行車發展協會、議員張博洋近日進行「綠園道-高雄車站：高雄綠之丘自行車騎乘體驗&車站動線盤查活動」後，發現自行車騎到天棚西側下坡處時，卻出現一個水泥結構物擋在前面，呈現S彎道，傳有騎士就在這裡摔車。

    高雄市港都社區大學指出，天棚自行車道下坡度有點狹窄，讓2個騎士併騎還稍嫌擁擠，急需改善；車站與天棚的動線標示也不夠明確，旅客不清楚該從B1層的哪部電梯上天棚或到地面層，對初次造訪旅客來說不方便。市議員張博洋也說，下坡處S型轉彎的動線設計，會增添自行車族風險。

    另有民眾反映，天棚自行車道角度有點陡，騎上去並不太輕鬆，下坡時則要頻頻剎車，雖然旁邊有設人行道，但缺乏明確標示，有些行人還是會走在車道上 ，希望人車要清楚分流。

    對此，交通部鐵道局南部工程分局表示，天棚於哈爾濱街起點位置，因中間部分有地下隧道的緊急逃生口結構物，導致自行車道因需避開結構物，而有不順暢情形，人行道也有縮減。

    鐵道局強調，目前正與北側71期市地重劃計畫道路人行道做整合處理，會改善人行道寬度，另自行車道部分也研擬改善方案中，近期會完成改善。

    此次也一併體檢15公里的綠園道，高雄市港都社區大學指出，從新左營到高雄火車站區間，有部分縮窄，特别在三塊厝站附近，人車交纖風險較高；此外，沿線配套設施不足，包括遮雨遮陽棚、簡易廁所與自行車維修裝備等，無法滿足各式使用者需求。

    高雄車站天棚自行車道（左）下坡處，碰上地下隧道緊急逃生口結構物，導致過窄且出現S彎道。（圖由張博洋提供）

    高雄車站天棚自行車道（左）下坡處，碰上地下隧道緊急逃生口結構物，導致過窄且出現S彎道。（圖由張博洋提供）

    高雄市港都社區大學體檢高雄車站天棚自行車道。（圖擷取自高雄市港都社區大學臉書）

    高雄市港都社區大學體檢高雄車站天棚自行車道。（圖擷取自高雄市港都社區大學臉書）

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