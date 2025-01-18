花在彰化市！賞花不必怕塞車 8公頃花海春節看個夠

彰化市有8公頃的花田，賞花不必遠遊，還會一路開到2月上旬。（記者劉曉欣攝）

2025/01/18 22:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕賞花怕塞車？彰化市長林世賢表示，彰化縣春節招牌活動「花在彰化」在溪州公園，其實彰化市就有花海了，在離市區不遠處就有8公頃花海，還一路會開到2月上旬，也就是春節不必遠遊，就可以輕鬆看到滿滿的花海了！

林世賢說，彰化市多年來都在彰化市彰草路123巷旁，打造一大片的花海，距離市區、彰化交流道都很近，有白、粉、桃、紅的波斯菊，以及澄黃的向日葵，打造出萬紫千紅的繽紛花田，今年在花田裡的稻草藝術，更是來自比賽參賽作品，賞花還有稻草藝術可以欣賞，一舉數得。

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林世賢強調，彰化縣多年來都鼓勵二期休耕後的田地種植景觀花卉，全縣也有多處的花海，但彰化市的花海，離市區、高速公路、火車站都很近，這是非常難得的機會。尤其春節期間，到處都是可見到車輛大排長龍，不妨走一趟彰草路的花海，把賞花活動留在「彰化市」，就可以省下塞車的時間，也不會一肚子氣。

不少彰化市民表示，賞花最怕塞車，尤其是春節期間更是走到哪，就塞到哪，還沒玩到就火氣上升，這處彰化市的花海，也可說是隱藏版的景點，可列入春節飯後散步的選擇。

彰化市有8公頃的花田，賞花不必遠遊，還會一路開到2月上旬。（記者劉曉欣攝）

彰化市佔地8公頃的花田，今年所展出稻草藝術都是參賽作品。（記者劉曉欣攝）

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