光輪、黑洞、月圓！台南鹽水月津港燈節登場 亮至2/16

無盡的光輪。（記者楊金城攝）

2025/01/18 20:59

〔記者楊金城／台南報導〕最美的水岸藝術燈節，台南鹽水月津港燈節今晚（18日）7時在月津港啟燈，浪漫登場，開幕演出推出別出心裁的水上舞台，以「月津四季」音樂劇場帶來視覺與聽覺的饗宴。

第15屆月津港燈節為期30天，展覽至2月16日，燈節以「光的年輪」為主題，設有藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星燈區、公十九口袋公園燈區等四大展區，總計66件作品。

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今晚開幕演出由Luxy Boyz以《光的年輪-時空鏡面人》點亮月津港燈節，並搭配歌手「舒米恩」及美聲組合「晨悠」帶來〈誰家的花開了〉、〈夏天的風〉、〈十年〉、〈雪落下的聲音〉等歌曲，別出心裁的水上舞台聲光效果十足。

市長黃偉哲指出，月津港燈節15年來超過300個藝術團隊參與，每年都吸引數十萬遊客造訪鹽水，甚至破百萬人次，累計至今已突破800萬人次，因月津港燈節的成功，市府團隊也逐年爭取經費配合進行各項景觀升級，歡迎國內外遊客張大眼睛觀賞這場精彩的光影盛宴。

月津港燈節展出作品也很有可看性，藝術燈區有「無盡光輪」、「光-輪月」、「時光機裡的植物園」等多件藝術結合科技的作品，「月津超新星」展區有「懷舊膨脹」、「追光」、「地域籤詩」等具有實驗性、趣味性的徵件作品，有14件水域作品及8件船屋；巷弄展區內有「巷弄。糖光」、「月時獸」、「點亮‧時光」等，緊扣「時光」主題的創作。

在公十九口袋公園，依現地環境設置4件植物意象的「榮光幻花」作品融合街道家具功能，邀請民眾駐足停留，感受全新公園樣貌。

66件燈景藝術中，其中邀請歷屆日、韓和台灣藝術家15組創作25件參展，別具意義。有日本藝術家森岡厚次創作《又一個月圓》、韓國藝術家全榮一創作《光的終點：黑洞》，台灣藝術團隊「有用主張」創作《無盡光輪》。

南市交通局和警方針對鹽水區外圍道路進入燈區周邊道路規劃交通疏導管制措施。燈區的行人徒步區包括鹽水區行昌路（橋南街至中山路）、橋南街（南門路紅磚廣場至康樂路）、康樂路（橋南街至中山路）、公十九新設道路等四條路段，燈節每日下午4時至24時禁止路邊臨時停車。

韓國藝術家全榮一創作《光的終點：黑洞》（右）。（記者楊金城攝）

日本藝術家森岡厚次創作的《又一個月圓》。（記者楊金城攝）

最美的水岸藝術燈節，台南鹽水月津港燈節今晚7點在月津港啟燈。（記者楊金城攝）

台南鹽水月津港燈節今晚7點在月津港啟燈，浪漫登場。（記者楊金城攝）

台南鹽水月津港燈節今晚7點在月津港啟燈，浪漫登場。（記者楊金城攝）

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