桃園招募15組科技新創公司 加速產業數位轉型

位於桃園長庚轉運站內的桃園市A8產業轉型加速器基地。（桃市青年事務局提供）

2025/01/17 23:48

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府青年事務局今天於A8產業轉型加速器基地，公開招募15組優秀新創公司加入桃園產業創新行列，A8產業加速器將攜手上市櫃企業，共同推動「AI一條廊道」、「雙軌加速」與「三大產業串聯」3大發展目標，加速產業升級與數位轉型，打造具競爭力的AI創新發展平台。

桃園市A8產業加速器位於桃園長庚轉運站內，青年事務局指出，加速器以「AI 數位轉型」為發展核心，聚焦於智慧製造、智慧醫療及綠色科技三大領域，並與研華、盛宏醫藥、復盛應用科技及濾能等4大上市櫃企業聯手合作，招募15組科技新創公司，透過企業導師的輔導，新創公司將獲得企業資源與合作場域，進行技術與解決方案的驗證。

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復盛應用科技營運策略經理彭志璋表示，復盛應用科技在桃園地區營運超過40年，為傳承資訊科技的經驗與思維，這次積極投入加速器發展的行業，希望協助更多年輕人投入AI發展行列；敏盛醫療體系副總院長劉宜亷表示，未來敏盛醫院會持續協助與強化發展AI大數據在醫療領域應用上的深度與廣度，照顧更多民眾的健康。

青年事務局長侯佳齡表示，去年成立桃園首座新創加速器基地「桃園天際線」，協助中後期的新創公司發展，帶領桃園新創與企業接軌國際；此次預計成立的A8產業加速器，將協助中前期的新創公司發展，為新創公司提供進入企業場域的絕佳機會，透過深度合作，進一步驗證創新技術並優化應用方案，為桃園產業升級與市場需求注入新價值。

青年事務局指出，A8產業加速器預計3月舉行落成啟用典禮，屆時將以全新名稱與形象亮相，歡迎具潛力的新創公司踴躍報名參與創新行列，共同推動桃園成為亞洲創新創業重鎮，報名截止至2月5日，招募方式可至招募網站查詢。

桃市府青年事務局長侯佳齡領頭招募15組優秀新創公司，加速桃市產業數位轉型。（桃市青年事務局提供）

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