描繪台北高校生！台漫畫家左萱「芭蕉的芽」 獲日國際漫畫獎銀獎

獲得日本第18屆國際漫畫獎銀銀的台灣漫畫家左萱。（蓋亞文化提供）

2025/01/17 22:59

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕台灣漫畫家左萱以作品「芭蕉的芽」，獲得日本外務省主辦第18屆日本國際漫畫獎「銀獎」（優秀賞）。這是左萱在2017年以「神之鄉」拿下銅獎後再次獲該獎的肯定。

駐日代表處台灣文化中心主任曾鈐龍在今天得獎名單公布後，也立即代表文化部長李遠得獎漫畫家致意。

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第18屆日本國際漫畫獎計有95個國家及地區716件作品報名參賽，件數為歷屆最多，本屆共選出最優秀獎（金獎）1名、優秀獎（銀獎）3名及入賞獎（銅獎）11名共15件作品，頒獎典禮預定於今年3月舉辦。

左萱獲獎作品「芭蕉的芽」以1930年代的台北高校（現台師大的前身）為背景，講述兩位性格迥異的學生葉星橋與南城雲太郎為了打破制式且死板的校刊內容，合作創辦新雜誌「鐘之音」的故事。左萱透過對於史料的爬梳及細緻獨特的畫筆，描繪出日治時期台北高校生的校園生活及青春風貌。出版該作的蓋亞文化，也是台灣漫畫界的推手之一，其出版的作品已連續多年在日本國際漫畫獎中屢創佳績。

左萱曾在2017年的第10屆國際漫畫獎，以「神之鄉」拿下銅獎，這是她第二度獲大獎。駐日台灣文化中曾在2020年邀她繪製首部年度計畫宣傳摺頁，畫風細膩又帶有濃濃懷舊風味，引起日本民眾一波索取的熱潮，也開啟了駐日台灣文化中心推動台漫的新頁，現在每年皆邀請台灣漫畫家、插畫家繪製，建立了良好口碑。

文化部駐日台灣文化中心表示，台灣文化中心近年在日本積極推廣台灣漫畫，除了連續5年辦理「台灣漫畫夜市展」、「謝謝日本彩稿展」、「漫畫有聲音展」、「漫畫之絆 台日漫畫家簽名板展」、「－BLOSSOM－台漫滿開．百花繚亂」等展覽。

台灣漫畫家已是日本國際漫畫獎的常勝軍，近年幾乎年年得獎，2021年有韋蘺若明拿下金獎、 阮光民拿下銀獎、2022年有顆粒（Cory）拿下銀獎、2023年有星期一回收日拿下銀獎、去年則有簡嘉誠拿下金獎。

左萱作品「芭蕉的芽」第2集書封。（蓋亞文化提供）

左萱2020年為駐日台灣文化中心繪製的摺頁。（駐日台灣文化中心提供）

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