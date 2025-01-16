桃園年貨大街擠爆了 週末分階段人車管制

年貨大街進入第三天，現場湧入大批購買年貨的人潮。（經發局提供）

2025/01/16 17:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園年貨大街從14至27日起在桃園區南華街封街舉行，今年的桃園年貨大街為讓消費者吃的安心，針對年貨大街食品會進行大腸桿菌抽檢，為食安把關，由於買氣十足，為因應週末活動更多人潮，市府相關單位研擬分階段人車管制方案，並呼籲民眾多運用大眾運輸。

經發局表示，週末活動期間採分階段交通管制方案，包括開放機車民族路單側路邊紅黃線停車，隨時觀測周邊主要道路交通狀況，即時啟動停車或路口管制，活動現場因應人潮進行管控，讓人車動線順暢。

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另警方於南門市場周邊的中山路、三民路、南華街、文化街、南海街、鎮南街設置交通管制點，呼籲用路人務必遵守指揮管制，共同維護交通秩序，桃園警分局也會隨時注意周邊交通狀況，機動調度警力疏導管制，必要時透過警察廣播電台提供最新路況，呼籲駕駛人避開塞車路段，提早改道行駛。

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詳細交通資訊及活動依官網公告為主，「2025桃園年貨大街」活動詳情可至「桃好您的心」FB粉絲團，或桃園休閒美食活動網站查詢。

年貨大街進入第三天，現場湧入大批購買年貨的人潮。（經發局提供）

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