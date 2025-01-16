為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園年貨大街擠爆了 週末分階段人車管制

    年貨大街進入第三天，現場湧入大批購買年貨的人潮。（經發局提供）

    年貨大街進入第三天，現場湧入大批購買年貨的人潮。（經發局提供）

    2025/01/16 17:59

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園年貨大街從14至27日起在桃園區南華街封街舉行，今年的桃園年貨大街為讓消費者吃的安心，針對年貨大街食品會進行大腸桿菌抽檢，為食安把關，由於買氣十足，為因應週末活動更多人潮，市府相關單位研擬分階段人車管制方案，並呼籲民眾多運用大眾運輸。

    經發局表示，週末活動期間採分階段交通管制方案，包括開放機車民族路單側路邊紅黃線停車，隨時觀測周邊主要道路交通狀況，即時啟動停車或路口管制，活動現場因應人潮進行管控，讓人車動線順暢。

    另警方於南門市場周邊的中山路、三民路、南華街、文化街、南海街、鎮南街設置交通管制點，呼籲用路人務必遵守指揮管制，共同維護交通秩序，桃園警分局也會隨時注意周邊交通狀況，機動調度警力疏導管制，必要時透過警察廣播電台提供最新路況，呼籲駕駛人避開塞車路段，提早改道行駛。

    消費滿1000元，即可至服務台兌換兩張摸彩券，獎品包含首爾五天四夜機+酒雙人遊、eMOVING電動機車、精美家電等多項豪禮等你帶回家，總獎項市值約75萬元！

    詳細交通資訊及活動依官網公告為主，「2025桃園年貨大街」活動詳情可至「桃好您的心」FB粉絲團，或桃園休閒美食活動網站查詢。

    年貨大街進入第三天，現場湧入大批購買年貨的人潮。（經發局提供）

    年貨大街進入第三天，現場湧入大批購買年貨的人潮。（經發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播