竹縣獲企業捐贈486份年菜 受惠戶最慢明天收到

新竹縣內弱勢鄉親今天獲企業聯手捐贈年菜，將有486戶受惠，最慢明天就會由新竹物流配送到家。（記者黃美珠攝）

2025/01/16 17:23

〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣集中保管結算所、新竹物流、貨速達、遠東百貨竹北店等企業今天聯手捐贈486份年菜給新竹縣的弱勢家庭，今天在縣府大廳舉辦捐贈儀式，由副縣長陳見賢代表縣府受贈，最慢明天（17日）受惠戶就會收到。

另外，新竹在地企業雲吉資本有限公司上週三（8日）也透過縣議員林禹佑媒合，捐贈1000公斤白米給縣府轉贈給縣內弱勢家庭過年。

請繼續往下閱讀...

陳見賢說，縣府除了代表弱勢鄉親、媒合接受企業捐贈年菜，在社會福利預算逐年成長下，也將在下週五（24日）舉辦街友圍爐送暖關懷活動，並結合義剪及就業媒合等，希望弱勢鄉親不僅有個好年過，過完年以後也能有全新、好的出發。

新竹物流竹北營業所經理李興煒說，前述捐贈的每一份年菜將由新竹物流負責配送，會在明天前送達受助家庭。

縣府社會處長陳欣怡說，台灣集中保管結算所、新竹物流（股）公司以及貨速達有限公司共捐400份，遠東百貨竹北店再捐86份，社工依專業評估來篩選受助家庭，確保嘉惠的是有真正需求者。

此外，活動也宣導新竹縣推行的「大愛惜福共享冰箱」計畫，這是由新竹縣各社會福利服務中心設置據點，提供生鮮和冷藏食品，目的在於鼓勵惜食，供有需要的民眾取用，同時增進社會互助。

目前已在竹北、橫山、尖石、湖口以及新埔設置6個據點，今年將再新增竹東地區，希望嘉惠更多鄉親。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法