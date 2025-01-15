就是要台灣倒！藍白黨團提案刪中研院預算 恐影響近3千名助理薪資

國民黨、民眾黨立院黨團提案刪除中研院預算，恐讓該院近3千名助理集體失業。（資料照）

2025/01/15 14:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨、民眾黨立院黨團提案要統刪中央研究院的業務費，中研院今（15日）表示，相關經費不只適用於行政庶務，還有用在全院近3千名約聘助理薪資，其中擔任約聘助理又多為還在攻讀博士等學位的學子，若遭刪除或凍結，將嚴重影響相關人員的生計。

春節將近，在藍白黨團欲聯手統刪中研院業務費下，該院近3千名研究助理恐面臨失業斷炊危機。中研院表示，因屬於學術研究機構，該院的業務費不只是行政庶務水電費用，還包含院內約聘助理的薪水，這些約聘助理幾乎都是還在攻讀學位的年輕學子，經費若遭刪凍，將讓這些助理的薪水無以為繼。

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中研院進一步指出，水電費用還要用在貴重儀器、需要恆溫恆濕等特殊環境實驗室維護，重要文資保存、圖書資訊設備運作，都攸關該院各項研究工作進行。

中研院為我國最高學術殿堂，也常代表我國參加國際學術社群，或是代表我國成為國際學術組織的會員，但藍白黨團也提案要刪除凍結國內外差旅費，中研院表示，研究人員出國參加國際會議、參與學術訪問及國內外研討會、維護國際組織會員身分、權益和職責、學術交流、田野調查等，為學術機關執行研究工作的重要一環，國內外旅費經費非常重要，呼籲朝野協商114年度中央政府預算時，應以國家整體利益考量，避免影響到全國科學技術研發與人才培育，以及高等教育經費。

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