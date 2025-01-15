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    勞動部及市府聯合稽查中火職安22項不合格 勒令2地停工開罰106萬

    勞動部與台中市府聯合稽查台中火力發電廠。（記者歐素美攝）

    勞動部與台中市府聯合稽查台中火力發電廠。（記者歐素美攝）

    2025/01/15 12:33

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府與勞動部今天舉行春安聯合督導檢查，台中火力發電廠9號及10號發電機組，興建中的防空污設施，因缺乏防墜落等設施，共違反22項，停工2處，開罰106萬元，限農曆春節前改善完成。

    勞動部次長李健鴻、台中市政府副秘書長張大春、台中市勞工局副局長羅群穆、勞檢處長邱怡川等，今天聯合稽查台中火力發電廠興建中的第9號及10號發電機組防空污設施。

    勞動部職業安全衛生署副署長萬榮富表示，經稽查人員發現新建工程中的缺失包括部分施工架沒有圖說、堆高機輪胎破損未檢查更換等共違反22項，停工2處，罰款106萬元。

    其中，比較嚴重的包括煤控大樓頂樓屋突平台邊緣高度3.6公尺，未依規定1.5公尺以上就要設置護欄覆蓋防護設施，有墜落的危險；另外一些外面的鋼架上的鐵片，因為海線風大搖搖欲墜，未有防護措施也是很危險。

    李健次表示，勞動部相當重視工安，去年將高空墜落列為打擊的重要年度，盡最大可能減少高空墜落的職災傷亡，今天勒令停工的兩處也是希望避免這樣的事件發生，希望台電盡快改善。

    經濟部國營司長胡文中說，工安零容忍，需立即改善，因為這是牽涉到所有人生命的問題，拜託台電盡速改善，強調工安零容忍是經濟部所有工程追求的目標。

    張大春表示，希望台中市營造業及高危險群場所，注意施工安全，落實職業安全檢查，保障勞工安全。

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