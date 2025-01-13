台中水湳轉運中心明年啟用如何銜接國道？ 陳世凱：尊重市府方案

立院交通委員會立委關切明年啟用的台中水湳轉運中心與國道怎銜接。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/13 17:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中水湳轉運中心預計明年啟用，立法院交通委員會今前往視察，關切未來與國道銜接，以降低對周邊交通衝擊，台中市交通局提出三大方案，交通部長陳世凱持開放態度裁示，尊重台中市評估後提出的方案，再由高公局研究協助。

立院交通委員會包括立院副院長江啟臣、立委黃健豪、何欣純、廖偉翔、楊瓊瓔今日會同陳世凱視察水湳轉運中心；台中市交通局長葉昭甫指出，轉運中心施工進度已超前到8成4，目前同步進行招商規劃中，預計明年底啟用。

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葉昭甫指出，水湳轉運中心銜接國道運輸，預留42個國道客運月台，因中心也連結附近台中市重大建設包括台中國際會展中心、綠美圖等，未來相關新人流及車流均會造成周邊交流負擔，目前針對國道客運若進中心，採四面車道均退縮進建物內，與周邊車流分流；另建物3、4樓已預留國道客運專用道銜銜接介面，減少國道客運進入平面道路。

至於轉運中心如何與國道1號銜接，葉昭甫提出可行性研究期中報告，提出3種銜接方案，包括設立體匝道接74號再接國道、設匝道接大雅交流道及設匝道逕接國1主線，其中第一案成本最低約需18億餘元，但無法單向進出，只能一側進、另一側出，且74號交通流量已大；第2案與第3案預算各28億及29億餘，均有建物拆遷問題，但大雅交流道週邊交通流量大，目前以第3案最單純。

包括江啟臣、廖偉翔、黃健豪均盼交通部能提供台中市最多協助，最重要的是須有效紓解車流不造成地方交通困擾；何欣純強調，包括會展中心一期及綠美圖等公共建設均將啟用，轉運中心不能成為平面車流阻塞點，除要跟國道車流銜接順暢外，更應一併思考如何銜接捷運橘線與紅線；楊瓊瓔則支持採第3案銜接國道最通暢，交通部長陳世凱是「台中隊」，應給地方最大支持。

陳世凱指出，已能預期水湳轉運中心未來塞車機率一定很高，因為包括綠美圖與會展中心均陸續啟用，因國道客運目前運量縮減，塞車未必是國道客運所致，未來如何跟國道銜接，他尊重台中市可行性研究的結果，請台中市府儘早提出方案申請，再請高公局研究評估如何配合，並另請公路局多跟客運業者溝通將增加路線進轉運中心，不要只進市區，提高轉運中心使用率。

交通部長陳世凱表示對各種方案持開放態度。（記者蘇孟娟攝）

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